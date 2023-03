10 jogos do Google Doodle muito divertidos para você brincar agora

Existem diversos minigames escondidos no Google . Eles são desenvolvidos para certos Doodles diários, mas continuam disponíveis mesmo após saírem da tela inicial do buscador. Games como Pac-Man ou Champion Island podem ser jogados gratuitamente em seu navegador e são uma boa alternativa para passar o tempo. Além da diversão, os títulos também servem para informar e orientar os internautas sobre assuntos importantes ou para homenagear figuras históricas. A seguir, conheça dez jogos do Google Doodle para você brincar.

1. Halloween

Para celebrar o Dia das Bruxas de 2020, o Google trouxe uma nova versão de um Doodle usado em 2016, também por conta da mesma ocasião. O Magic Cat Academy (google.com/doodles/halloween-2020) retrata um mundo mágico subaquático, no qual o jogador é um gato preto que usa magia para lutar contra fantasmas.

No jogo, é preciso desenhar as formas corretas que aparecem em cima dos fantasmas para conseguir derrotá-los. Pode parecer fácil, mas é um dos poucos Doodles considerados realmente desafiadores. Ele é dividido em quatro níveis diferentes, que vão se tornando mais difíceis conforme o player avança.

2. Doodle Champion Island

O Champion Island (google.com/doodles?q=CHAMPIONISLAND%20GAMES) é um dos mais populares e extensos Google Doodles. Diferentemente da maioria dos títulos, esse jogo leva mais de uma hora para ser concluído. O minigame foi criado para celebrar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020 (que só aconteceu em 2021), unindo o folclore e a cultura japonesa ao espírito olímpico.

No jogo, o usuário é um "gato ninja" e precisa aprender vários esportes — que vão desde tênis de mesa e natação até tiro com arco e rugby — para derrotar os campeões esportivos e ganhar pergaminhos sagrados. Ao conquistar todos os sete pergaminhos, a Ilha Champion é salva e todos os cidadãos voltam a ter paz.

3. Celebração da pizza

Em 6 de dezembro de 2021, o Google decidiu homenagear o quarto aniversário da inscrição da pizza na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO. Para celebrar o feito, o Doodle Celebrating Pizza (google.com/doodles/celebrating-pizza) foi ao ar. O game é simples e divertido: tudo o que precisa ser feito é mover o cursor do mouse para cortar a pizza conforme solicitado. Quanto mais próximo do pedido, mais estrelas você ganha.

4. Pangolim (Dia dos Namorados)

O Google Doodle aproveitou o Dia dos Namorados de 2017 (google.com/doodles/valentines-day-2017-day-1) para promover a conscientização sobre os pangolins. Eles são a ordem de mamíferos mais traficada do mundo e sofrem ameaça significativa de caçadores e contrabandistas. No minigame do buscador, o usuário é um pangolim em busca de um presente ideal para impressionar seu companheiro. Para jogar, basta utilizar as setas do teclado para controlar o personagem e coletar os objetos correspondentes de cada fase.

5. Pac-Man

Um Doodle do Pac-Man (google.com/doodles/30th-anniversary-of-pac-man) foi ao ar em 2010 em celebração ao aniversário de 30 anos do clássico arcade. O jogo é uma reprodução completa do Pac-Man original, com direito aos mesmos gráficos e sons — mas com o formato do logo do buscador no centro da tela. Para inicializar o game, basta clicar em "Inserir moeda" e usar as setas do teclado para mover o personagem. Como bônus, ao clicar mais uma vez no botão, é possível brincar com um amigo, que assume o papel de Sra. Pac-Man. O segundo jogador utilizará as teclas WASD.

6. Doctor Who

A série britânica de TV Doctor Who completou 50 anos em novembro de 2013 — e o Google Doodle aproveitou a data para lançar um game comemorativo (google.com/doodles/doctor-whos-50th-anniversary). No jogo, o usuário escolhe uma das representações do doutor e precisa recuperar as letras que formam o nome do buscador. Elas, no entanto, foram roubadas pelos Daleks, um dos clássicos vilões da série.

7. Savoy Ballroom

O Savoy Ballroom foi um icônico salão de dança de Nova York que ganhou homenagem do pelo Doodle do Google (google.com/doodles/celebrating-swing-dancing-and-the-savoy-ballroom) em maio de 2021. O local teve o seu auge entre as décadas de 1920 e de 1950, sendo conhecido como um dos primeiros espaços públicos dos Estados Unidos a ter uma política de não discriminação racial nos Estados Unidos. No jogo, os jogadores devem pressionar as teclas do teclado no exato momento em que a nota musical atinge a marca destacada.

8. Pony Express

O Pony Express foi um método de correio expresso utilizado no século XIX e que foi homenageado pelo Doodle do Google em 14 de abril de 2015. Como o nome sugere, os entregadores utilizavam cavalos para entregar correspondências da Califórnia para o Missouri. Para comemorar o 155º aniversário da primeira viagem do Pony Express, o Google criou um jogo retratando o cenário da época (google.com/doodles/155th-anniversary-of-the-pony-express). No jogo, o usuário é um cavaleiro e precisa desviar de obstáculos para entregar as cartas.

9. Jogo para criar seu próprio videogame do zero

O Doodle de 1º de dezembro de 2022 ( google.com/doodles/gerald-jerry-lawsons-82nd-birthday) homenageou Gerald "Jerry" Lawson, o engenheiro eletrônico responsável pela invenção dos cartuchos de videogame e do menu de pausa dos jogos. A princípio, o minigame parece se tratar de um jogo comum, mas logo sua mecânica principal é revelada: no Doodle, você deve criar as suas próprias fases.

10. Coding for Carrots

Lançado em dezembro de 2017, o Doodle Coding for Carrots (google.com/doodles/celebrating-50-years-of-kids-coding) foi criado em comemoração aos 50 anos de programação televisiva voltada para o público infantil. É o primeiro Google Doodle destinado para crianças. O jogo mostra os princípios básicos de codificação ao arrastar e soltar blocos de código, formando uma sequência de comandos para que o coelho se movimente e coma as cenouras.

