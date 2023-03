10 momentos de The Last of Us Parte 2 que não podem faltar na série da HBO

A adaptação The Last of Us , criada pela HBO e baseada no jogo de PlayStation 3 ( PS3 ), tornou-se um dos grandes nomes do streaming em 2023. A história de Joel e Ellie, duas pessoas vivendo em um mundo pós-apocalíptico com muitos perigos, dramas e tragédias, não era tão simples de trazer às telas, principalmente devido ao nível de exigência dos fãs da consagrada franquia da Naughty Dog . Contudo, a série acertou na fórmula, tanto que seu sucesso foi confirmado com o anúncio da HBO de que haverá uma segunda temporada, ainda sem previsão de lançamento.

Para a segunda temporada, espera-se que a HBO trabalhe em torno de The Last of Us 2, um dos games mais premiados da história, mas que ainda conta com opiniões divididas entre os fãs da franquia. Mesmo assim, o segundo jogo da franquia é recheado de momentos icônicos e emocionantes que, certamente, não podem faltar na série. Sabendo disso, o TechTudo reuniu uma lista com dez momentos The Last of Us: Part 2 que podem aparecer na adaptação. Vale lembrar que alguns tópicos têm spoilers massivos do enredo do game!

1 de 11 Confira 10 momentos de The Last of Us dois que não podem faltar na série — Foto: Reprodução/Sony Confira 10 momentos de The Last of Us dois que não podem faltar na série — Foto: Reprodução/Sony

1. Joel cantando Future Days

Em uma noite na cidade de Jackson, Joel vai atrás de Ellie conferir se está tudo bem com ela. Após uma breve conversa entre os dois, Ellie afirma que gostaria de ir dormir, pois precisava acordar cedo no dia seguinte. Entretanto, Joel queria mostrar algo importante para ela, antes de deixá-la a sós. A jovem concordou e observou-o pegar um violão e ouvi-o cantar a música Future Days, da banda Pearl Jam. Apenas aquele momento de paz entre os dois já seria bonito por si só, mas a letra da música de Pearl Jam é o que realmente impacta na cena e na relação de pai e filha que ambos possuem.

Future Days fala sobre acreditar em dias futuros e se destaca por focar em uma pessoa, como no refrão: "Nossos dias futuros, dias de eu e você". Os dois primeiros versos da canção também trazem uma carga emocional à cena, já que dizem "se algum dia eu fosse te perder, eu com certeza perderia a mim mesmo".

Ao final da cantoria, Joel presenteia Ellie com o violão e ainda diz que vai ensiná-la a tocar no dia seguinte. A bela interação entre os dois ganha mais importância em eventos futuros. Em especial, quando Ellie canta os primeiros versos em uma cena de partir o coração de qualquer jogador.

2 de 11 Joel cantando Future Days é uma cena indispensável para se colocar na adaptação da HBO — Foto: Reprodução/Youtube Joel cantando Future Days é uma cena indispensável para se colocar na adaptação da HBO — Foto: Reprodução/Youtube

2. O romance entre Ellie e Dina

No período em que Ellie vive na cidade de Jackson, ela cria grandes amizades com os residentes da comunidade. Em especial, aqueles a quem ela ajuda nas patrulhas para garantir a segurança da cidade, afastando os infectados ou qualquer outra ameaça dos moradores. Entre as amizades, destaca-se a relação de Ellie com Dina e Jesse, que possuíam um romance no começo da história contada no game. No entanto, a relação entre Ellie e Dina se desenvolve ao ponto de ser criado um laço forte de confiança entre elas.

Ao terminar seu namoro com Jesse, não demora muito até Dina admitir seus sentimentos para Ellie, e ambas iniciarem um relacionamento. O desenvolvimento da relação e o começo do namoro entre as duas pode ter um espaço interessante na adaptação. Cenas como a da dança e do beijo, que apareceu antes mesmo do lançamento TLOU2, em um dos principais trailers do game apresentado durante a E3 de 2018. A relação também rende momentos de muito afeto, como quando Ellie, que já aprendeu a tocar violão a essa altura, canta sua versão de "Take on Me", do A-ha!, para Dina.

3 de 11 Romance entre Ellie e Dina é um dos pontos que devem ser trazidos para uma segunda temporada da série — Foto: Reprodução/Sony Romance entre Ellie e Dina é um dos pontos que devem ser trazidos para uma segunda temporada da série — Foto: Reprodução/Sony

3. Aquela cena de vingança da Abby

Provavelmente, esse foi o momento que mais dividiu opiniões entre os fãs da franquia. Então, se você não jogou o game e não quer receber um spoiler massivo, pule esse tópico.

Por conta do ocorrido no final do primeiro The Last of Us, Abby, outra personagem jogável de The Last of Us Parte 2, decide se vingar de Joel. Sua missão é concluída no começo do jogo, mas de uma forma muito mais chocante e brutal do que todos imaginavam, tanto em relação à execução da vingança como quanto à construção da cena, com Ellie vendo seu querido companheiro sendo torturado até ser morto. Em meio a muito sangue e lágrimas, nascia ali a certeza de que a personagem seria odiada pelo resto de toda a jogatina em TLOU2.

4 de 11 Abby protagoniza, em uma das primeiras horas de jogo, uma cena que poucos esqueceram — Foto: Reprodução/Carlos Palmeira Abby protagoniza, em uma das primeiras horas de jogo, uma cena que poucos esqueceram — Foto: Reprodução/Carlos Palmeira

4. Ellie e Joel no museu

Durante o The Last of Us Parte 2, o jogo apresenta alguns flashbacks bastante interessantes e emocionantes. Em um deles, o jogador é levado alguns anos no passado em um passeio de Ellie e Joel em um museu, bem no aniversário de Ellie. Os dois realizam diversas atividades no local, como apreciar as estátuas de dinossauros que haviam lá. Porém, o destaque dessa viagem até o museu fica para o setor focado em viagens espaciais, onde há quadros do espaço sideral e roupas de astronauta. Vale lembrar que o sonho antigo de Ellie era ser uma astronauta.

Eventualmente, Joel leva Ellie até uma cápsula de foguete e a entrega uma gravação de uma missão de lançamento. Com os olhos fechados, a jovem aproveita a experiência de se imaginar viajando pelo espaço, enquanto o jogador fica imerso ao que acontece na mente dela. Essa quebra no ritmo da história, saindo daquele mundo de tristeza e tragédias para mergulhar em um momento alegre e divertido, agradou os jogadores e também deve funcionar na adaptação.

5 de 11 Joel e Ellie na cápsula de foguete é um dos momentos mais bonitos de The Last of Us — Foto: Reprodução/Youtube Joel e Ellie na cápsula de foguete é um dos momentos mais bonitos de The Last of Us — Foto: Reprodução/Youtube

5. A relação entre Abby e Lev

Abby é uma personagem que divide opiniões e, mesmo depois de finalizada a campanha, ainda há reclamações de muitos jogadores devido à obrigação de ter que jogar com uma personagem detestada por eles. Contudo, se há algo capaz de fazer com que os jogadores passem a aceitar o seu desenvolvimento enquanto personagem é a sua relação com Lev.

Durante os acontecimentos de The Last os Us Parte 2, Lev e Abby criam um forte vínculo de confiança. Curiosamente, ambos protagonizam momentos até cômicos entre eles, onde um provoca o outro sem deixar o companheirismo de lado, ao mesmo tempo que Lev se torna uma espécie de consciência na vida de Abby. A relação deles, inclusive, lembra a de Ellie e Joel no primeiro game da saga. Além do relacionamento em si, também seria interessante explorar melhor a história de Lev na adaptação.

6 de 11 Abby e Lev desenvolvem uma relação de amizade e confiança ao longo de TLOU 2 — Foto: Reprodução/Youtube Abby e Lev desenvolvem uma relação de amizade e confiança ao longo de TLOU 2 — Foto: Reprodução/Youtube

6. Ellie descobrindo sobre o hospital

No final do primeiro The Last of Us, Joel acorda no hospital do grupo Vagalumes e ouve de Marlene que uma vacina está sendo feita para salvar a humanidade. Entretanto, o processo significaria na morte de Ellie. Contrariado, Joel resolve assassinar todo e qualquer Vagalume na sua frente, a fim de salvar sua filha postiça. Inclusive, há uma cena perturbadora dos cirurgiões implorando pela vida, enquanto os jogador precisa controlar Joel para que ele os assassine também. No final da fuga, já com Ellie anestesiada em seus braços, Joel também tira a vida de Marlene e consegue deixar o local.

Antes de sua morte, Marlene perguntou para Joel se era realmente aquilo que Ellie gostaria, deixando-o confuso por alguns segundos. Por estar anestesiada, a jovem não sabia de nada sobre o ocorrido no hospital e só viria a descobrir a verdade em The Last of Us Parte 2. Ela retornou ao hospital, encontrou uma gravação explicando os detalhes e confrontou Joel para ele admitir que estava mentindo após tantos anos. Como ela estava disposta a qualquer coisa para consertar aquele mundo, Ellie se irritou e decidiu por abandonar Joel, uma cena tocante para os fãs da dupla.

7 de 11 Cena de Ellie descobrindo a verdade sobre o hospital também precisa aparecer na adaptação — Foto: Reprodução/Collider Cena de Ellie descobrindo a verdade sobre o hospital também precisa aparecer na adaptação — Foto: Reprodução/Collider

7. O confronto entre Serafitas e Lobos

Em The Last of Us Parte 2, há duas facções principais: os Serafitas (Cicatrizes) e a Washington na Luta pelo Futuro (WLF), também chamada de "Lobos". Os Serafitas são como uma seita religiosa e não utilizam de equipamento militar em suas lutas. Entretanto, para compensar a falta de poder de fogo, eles contam com habilidades furtivas para se aproximar dos inimigos e assassiná-los. Já os Lobos são o contraste aos Serafistas, utilizando de equipamento pesado e até veículos na guerra contra a facção rival para assumir o controle de Seattle.

As facções são parte importante do enredo, e o conflito não deve ficar ausente na adaptação. Em especial, o momento em que Abby e Lev, ambos andando a cavalo, observam o cenário infernal criado pela guerra entre as facções. Na jogatina, os jogadores observam por um ângulo privilegiado o caos criado na Ilha dos Serafitas, sendo difícil não se impressionar toda uma região em chamas, os gritos e toda a destruição enquanto os personagens tentam fugir.

8 de 11 Confronto entre Serafitas e WLF (Lobos) é uma parte importante no enredo de The Last of Us 2 — Foto: Divulgação/Sony Confronto entre Serafitas e WLF (Lobos) é uma parte importante no enredo de The Last of Us 2 — Foto: Divulgação/Sony

8. Abby e o Rei dos Ratos

Uma das criaturas mais nojentas e perturbadoras de The Last of Us Parte 2 é o Rei dos Ratos (Rat King). Trata-se de uma bizarra fusão de infectados que resultou em um monstro enorme e aterrorizante. Na gameplay, o jogador, controlando Abby, o encontra em um hospital, onde a personagem está procurando por suprimentos médicos. Infelizmente, o que ela acaba encontrando no meio do caminho é o Rei dos Ratos para enfrentar.

A batalha ocorre nos estreitos corredores do hospital, onde há muitos obstáculos que atrapalham a movimentação de Abby. Para piorar, o local é uma penumbra total em determinados setores, salvo por uma pequena lanterna para o jogador ser capaz de se guiar. Se a HBO for capaz de adaptar o infectado com fidelidade, certamente irá se destacar na série.

9 de 11 Difícil de imaginar o impacto que o Rei dos Ratos teria se fosse parar na adaptação da HBO — Foto: Divulgação/Danilo Athayde (via ArtStation) Difícil de imaginar o impacto que o Rei dos Ratos teria se fosse parar na adaptação da HBO — Foto: Divulgação/Danilo Athayde (via ArtStation)

9. As duas lutas entre Ellie e Abby

Há muitos acontecimentos no enredo de The Last of Us Parte 2. Contudo, nada é mais aguardado do que os encontros entre Ellie e Abby devido à procura por vingança e até mesmo a vontade de muitos jogadores em verem Ellie cumprindo sua missão. A primeira luta acontece em um teatro enquanto se controla Abby, levando os jogadores a imaginarem quem será a vencedora. Essa batalha é bastante limitada ao uso de armas de fogo e com as duas personagens buscando se proteger dos disparos. Eventualmente, a luta passa a ser mais corporal e sangrenta.

A segunda e última luta acontece em uma praia, já no final do jogo, possuindo uma carga muito mais dramática em um momento onde ambas estão feridas e exaustas. A princípio, Ellie tenta cumprir a vingança e até escuta Abby se recusar em encarar aquela briga. Porém, Ellie volta a se lembrar de Joel e, armada com um canivete, inicia mais uma batalha feroz, com um desfecho inesperado e que, assim como a luta no teatro, não pode ficar de fora da série.

10 de 11 Lutas entre Ellie e Abby podem ter uma atenção especial na série da HBO — Foto: Divulgação/Naughty Dog Lutas entre Ellie e Abby podem ter uma atenção especial na série da HBO — Foto: Divulgação/Naughty Dog

10. "Se Deus me desse uma segunda chance, eu faria tudo de novo"

A última conversa entre Joel e Ellie aparece no encerramento de The Last of Us Parte 2. O diálogo traz mais explicações a respeito de suas vontades e dos sentimentos que eles possuíam entre eles. Após uma abordagem mais descontraída, Ellie retorna ao assunto do hospital e afirma que sua vida faria sentido se tivesse morrido para a criação de uma vacina. Já Joel responde com uma simples frase: "Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, eu teria feito tudo igual". O silêncio se segue após a declaração e encerra com Ellie dizendo que tentaria perdoar Joel pelo ocorrido naquele hospital anos atrás.

The Last of Us Parte 2 possui um bom número de diálogos icônicos e que mereciam aparecer na adaptação com atores reais. Certamente, o diálogo final do jogo deve ter seu espaço também para agregar ainda mais na experiência dos espectadores.

11 de 11 Última conversa de Joel com Ellie é um diálogo para aparecer na série — Foto: Reprodução/Youtube Última conversa de Joel com Ellie é um diálogo para aparecer na série — Foto: Reprodução/Youtube