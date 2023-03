4ª temporada de You: entenda o final polêmico da parte 2

A segunda parte da quarta temporada da série You (Você, no título em português) estreou na Netflix nesta quinta-feira (9) e já é uma das produções de maior destaque do catálogo da plataforma de streaming. No entanto, os novos episódios causaram um certo descontentamento entre os fãs do projeto de suspense. Isso porque o seriado, estrelado por Penn Badgley (Gossip Girl), trouxe a personagem Love Quinn de volta à trama, mas de um jeito que acabou deixando os espectadores sem entender muito bem o que estava acontecendo na história. Spoiler: Ela era uma das muitas criações da imaginação de Joe!

Dividida em duas partes, a quarta temporada provou aos fãs que a série pode, sim, seguir rumos diferentes em relação à história do já conhecido assassino e stalker Joe Goldberg, que passou do obsessivo serial killer com sangue frio para um detetive empenhado em descobrir quem é o responsável pelos homicídios do momento na capital inglesa. Conheça o final da quarta temporada da série, que até agora ainda não tem confirmação de renovação para a season 5. Atenção, esta matéria contém spoilers.

O que aconteceu na primeira parte da 4ª temporada? ( alerta de spoilers! )

Após se mudar para Londres e se transformar no professor universitário Jonathan Moore, o stalker Joe Goldberg logo conhece Malcolm, que é um rico e bem relacionado professor que mora no prédio ao lado com sua namorada Kate. Ao ser convidado para uma festa exclusiva pelo novo colega, o protagonista conhece um grupo de celebridades, incluindo escritores e socialites que farão parte de sua nova vida social.

No entanto, as coisas começam a se complicar quando, em uma noite regada à muita bebedeira, Joe encontra Malcolm morto em cima da mesa da cozinha, apesar de não se lembrar de tê-lo matado. Ao se livrar do corpo sem deixar pistas, o stalker volta à normalidade da farsa de seu cotidiano. É a partir desse acontecimento que coisas suspeitas e estranhas passam a ocorrer, pois nos episódios seguintes, vários outros membros do grupo de ricaços são mortos misteriosamente por um assassino que leva o apelido de Matador de Ricos.

Ao se tornar o principal suspeito dos homicídios após uma acusação aberta de Roald, um membro do grupo, Joe é encurralado por falsas evidências enquanto encontra-se na mira de uma arma do ex-colega. Mas ao tentar fugir, o protagonista e Roald são sequestrados pelo escritor e aspirante a prefeito de Londres Rhys Montrose, que revela ser o verdadeiro autor dos crimes.

Final explicado da segunda parte da 4ª temporada ( alerta de gatilhos! )

Ao escapar com vida por pouco da arquitetada armadilha criada pelo escritor, Joe cria um nó na cabeça do espectador. Apesar de existir, Rhys Montrose não era o real Matador de Ricos, visto que essa imagem, na verdade, era uma invenção da imaginação de Joe. Ao fazer isso, no entanto, o protagonista acaba projetando a parte mais maligna de si mesmo no aspirante a prefeito de Londres.

Além disso, como foi mostrado no início da parte um da temporada, Joe Goldberg tem uma nova paixão e obsessão: Kate. O relacionamento entre eles, como já era de se esperar, não dá certo devido ao ciúme doentio do personagem, que acaba assassinando o pai da jovem em seu hangar no aeroporto. Tudo isso pois o stalker acreditava que o pai ainda tinha muito controle sob a vida da filha e isso acabou interferindo em seus planos.

Ao final, é mostrada uma cena onde Joe e Rhys estão em uma ponte discutindo até o momento em que o protagonista joga seu celular. Em seguida, Goldberg pula na tentativa de se matar ao perceber que ele mesmo se despreza como pessoa. No final da temporada, apesar de todos pensarem que o personagem tinha realmente conseguido se suicidar, ele aparece em uma cama de hospital com Kate sentada ao lado. Ao acordar, ele diz à ela: "Para começar. Meu nome é Joe Goldberg".

Neste ato, o espectador se pega pela surpresa de que – talvez – o personagem finalmente tenha caído em redenção e que irá revelar seu passado sombrio à nova namorada. Mas o lado maligno do vilão ainda permanece, já que ele apenas inventa uma história para a jovem, como se tudo o que aconteceu nos últimos anos fosse, na verdade, algo terrível que ocorreu com ele.

Com a ajuda de Kate, a quem Joe confessa já ter matado antes, ele começa a construir sua nova imagem. A socialite revela que recebeu uma grande herança com a morte de Tom Lockwood e que gostaria de usá-la para fazer o bem - com a ajuda de Joe. É assim que eles vão parar na cena do apartamento de luxo, dando uma entrevista sobre sua fundação de arte.