5G puro chega ao iPhone brasileiro depois de espera e muitos testes

A expectativa é que a internet móvel opere com tempo de resposta reduzido, sobretudo por conta da baixa latência. A maior diferença entre as redes mencionadas é que o 5G SA usa uma frequência exclusiva, de 3,5 GHz, que foi projetada especificamente para a troca mais veloz de dados. Outras versões do 5G – chamados de 5G DSS e 5G NSA – passam por equipamentos do 4G.

Existem indícios de que todos os telefones da Apple equipados com chip 5G – ou seja, modelos lançados a partir do iPhone 12 – deverão ter acesso ao 5G SA em algum momento. No entanto, até agora não há confirmações ou esclarecimentos sobre isso e, de acordo com relatos na internet, apenas usuários do iPhone 14 conseguiram captar o sinal mais avançado.