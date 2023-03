5G puro deve chegar ao iPhone brasileiro nas próximas semanas

Os usuários de iPhone 12 e modelos superiores vendidos no Brasil serão contemplados, em breve, com o 5G SA (standalone), conhecido por ser a versão mais potente da internet 5G. É o que indica a segunda versão beta do iOS 16.4, o sistema da Apple . O TechTudo apurou que a Apple tem mantido conversa com parceiros do setor de telecomunicações e estima que o software compatível com 5G SA será liberado ainda em março ou em abril.

Atualmente, os celulares da marca modalidades mais lentas da rede (como DDS e NSA), mas ficam devendo a versão "pura" da tecnologia. No ano passado, o governo do Brasil solicitou à Apple agilidade no suporte ao 5G standalone e, em agosto, a gigante de Cupertino sinalizou de forma positiva que atualizaria os sistemas.

iPhone 12 e superiores contam com suporte ao 5G. Expectativa é de que o 5G puro seja liberado para os usuários com a versão final do iOS 16.4

Apesar dos modelos iPhone 12 em diante contarem com suporte ao 5G SA, a justificativa para a ausência de liberação da tecnologia nos smartphones da marca era de que a Apple ainda estava no processo de condução dos testes de rede junto às operadoras brasileiras. As validações ocorrem há meses, segundo fontes do setor.

No Twitter, um usuário beta do iOS 16.4 compartilhou que o iPhone dele exibia a opção para ativar o 5G standalone na operadora Vivo.

Na Vivo, é necessário ter um chip 5G ou eSIM (o famoso chip virtual). Já na TIM, ao menos por enquanto, é possível ativar a função apenas com um SIM 5G. Não há relatos de aparição da opção de 5G standalone para usuários das operadoras Claro e Oi.

Cabe lembrar que as empresas do setor podem condicionar o fornecimento do sinal na qualidade SA mediante contratação de plano de dados específico – normalmente mais caro.

Nos Estados Unidos, a primeira versão beta do iOS 16.4 liberou a opção de ativação do 5G standalone para clientes da T-Mobile. De acordo com a operadora, é possível atingir velocidades de 3 Gb/s ao mesclar vários canais de espectro 5G de banda média em áreas selecionadas do país.

E o que realmente muda com o 5G puro?

Em resumo, existem três tipos de 5G: DSS, NSA e SA. O que difere este último dos demais é a necessidade de infraestrutura própria, já que ela conta com uma radiofrequência exclusiva. Com isso, é possível alcançar o máximo da velocidade do 5G –daí vem o apelido de 5G puro.

Enquanto isso, tanto o 5G NSA quanto o 5G DSS (apelidado de “5Gzinho”) utilizam a estrutura do 4G para funcionar. Isso resulta numa latência (o tempo que um pequeno pacote de dados leva para chegar ao destino e retornar à máquina de origem) inferior à vista no 5G puro.

Quando chegará a atualização?

Por enquanto, o iOS 16.4 ainda está na fase beta e não há um cronograma oficial da Apple para a liberação pública da nova versão do sistema operacional da marca. A expectativa é de que isso ocorra nas próximas semanas.

