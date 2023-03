A Lição ganha 2ª temporada esta semana na Netflix; saiba o que esperar

A segunda temporada da série sul-coreana A Lição (The Glory, no título original) será lançada no catálogo da Netflix nesta sexta-feira (10). Desde sua estreia no streaming em dezembro de 2022, a produção se destacou como um dos doramas mais vistos da plataforma em sua semana de lançamento, tendo ocupado o Top 10 do serviço em mais de 70 países.