Acer anuncia bicicleta elétrica com inteligência artificial

Segundo a Acer, o assistente inteligente da bike, o ebiiAssist, consegue aprender continuamente sobre a maneira como o usuário pedala, suas rotas mais usadas e as condições da pista. Com o tempo de uso, a tecnologia de IA ajusta automaticamente a potência do motor para proporcionar viagens com o menor esforço físico possível e também ajuda na economia de bateria.

Todos os dados coletados pelo assistente podem ser visualizados no app ebiiGo, graças à conexão Bluetooth da bicicleta inteligente. Além de mostrar o status da bateria, distância percorrida e média de velocidade, o aplicativo também oferece sugestões de rotas mais eficientes. Além disso, é possível controlar o nível de potência do motor de acordo com as necessidades do usuário. No nível mais alto, a velocidade pode chegar a até 25 km/h.