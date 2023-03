Anatel autoriza 5G puro em quase 200 novas cidades; confira a lista

A partir da próxima segunda-feira (27), 195 cidades brasileiras estarão aptas a começar os trâmites que vão viabilizar a implementação do 5G na faixa de 3,5 GHz. A liberação foi notificada pela Agência Nacional de Telecomunicações ( Anatel ), nesta quarta-feira (22), após uma reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz, o Gasipi.

Na prática, isso indica que operadoras como Claro, TIM e Vivo estão autorizadas a introduzir a versão “pura” da internet de quinta geração nas localidades mencionadas. No entanto, não quer dizer que a rede chegará imediatamente aos municípios, visto que a operação requer planejamento. Até o momento, a Anatel já comunicou a autorização de 682 cidades para o uso da rede na faixa 3,5 GHz.

O trabalho que possibilita o 5G puro no país consiste em liberar totalmente a faixa 3,5 GHz para que ela opere sem interferências. Mas, o desafio para garantir que essa banda seja exclusiva da internet é a liberação de interrupções causadas por antenas parabólicas de banda C – aquelas que recebem sinal televisivo aberto e gratuito. Assim, é preciso garantir que as residências façam a migração para a parabólica de banda Ku, o que permite um fluxo contínuo do 5G.

Por isso, a atuação do Gaisipi tem antecedido as liberações das cidades à nova rede, uma vez que o grupo desocupa a faixa então apropriada pelo sistemas do Serviço Fixo por Satélite (FSS) e instala filtros para a mitigação de interferências. À medida que ele consegue executar este serviço, a região é autorizada a receber o licenciamento e a ativação de estações 5G. Depois, entram em campo as operadoras com as tarefas subsequentes que implantam efetivamente a internet.

A ampliação do acesso ao 5G Standalone – também chamado de 5G puro – permite que a nova rede opere em maior potência do que o 5G DSS, por exemplo, que divide o espectro com o 4G. Vale lembrar que, para desfrutar da rede sucessora do 4G, é preciso dispor de um smartphone compatível com a tecnologia e certificar-se de que o chip habilita o uso da nova rede.

5G chega a mais 195 cidades; confira a lista divulgada pela Anatel e compilada pelo TechTudo

Arapiraca (AL) Roteiro (AL) São Miguel dos Campos (AL) São Miguel dos Milagres (AL) Parintins (AM) Amélia Rodrigues (BA) Eunápolis (BA) Itabuna (BA) Itacaré (BA) Maraú (BA) Porto Seguro (BA) Salinas da Margarida (BA) Saubara (BA) Tanquinho (BA) Teodoro Sampaio (BA) Terra Nova (BA) Vitória da Conquista (BA) Jijoca de Jericoacoara (CE) Juazeiro do Norte (CE) Sobral (CE) Marechal Floriano (ES) Anápolis (GO) Catalão (GO) Cumari (GO) Damolândia (GO) Goiandira (GO) Itumbiara (GO) Jataí (GO) Leopoldo de Bulhões (GO) Nova Aurora (GO) Rio Verde (GO) Imperatriz (MA) Capitólio (MG) Conselheiro Lafaiete (MG) Divinópolis (MG) Ipatinga (MG) Montes Claros (MG) Ouro Branco (MG) Passos (MG) Angélica (MS) Dourados (MS) Três Lagoas (MS) Acorizal (MT) Barão de Melgaço (MT) Chapada dos Guimarães (MT) Jangada (MT) Nobres (MT) Nova Brasilândia (MT) Poconé (MT) Rondonópolis (MT) Rosário Oeste (MT) Santo Antônio do Leverger (MT) Tangará da Serra (MT) Breves (PA) Capanema (PA) Marabá (PA) Parauapebas (PA) Santarém (PA) São Félix do Xingu (PA) Campina Grande (PB) Riachão do Bacamarte (PB) Caruaru (PE) Petrolina (PE) Tamandaré (PE) Cascavel (PR) Guarapuava (PR) Marialva (PR) Marilândia do Sul (PR) Maringá (PR) Matinhos (PR) Ponta Grossa (PR) Telêmaco Borba (PR) Armação dos Búzios (RJ) Cabo Frio (RJ) Mangaratiba (RJ) Nova Friburgo (RJ) Paraty (RJ) Porto Real (RJ) Silva Jardim (RJ) Volta Redonda (RJ) Mossoró (RN) São Miguel do Gostoso (RN) Ariquemes (RO) Ji-Paraná (RO) Vilhena (RO) Alto Feliz (RS) Arroio do Padre (RS) Barão (RS) Cristal (RS) Gramado (RS) Harmonia (RS) Maquiné (RS) Pareci Novo (RS) Pelotas (RS) Picada Café (RS) Rio Grande (RS) Riozinho (RS) Salvador do Sul (RS) Santa Maria (RS) São José do Norte (RS) São José do Sul (RS) São Pedro da Serra (RS) Tupandi (RS) Uruguaiana (RS) Balneário Camboriú (SC) Blumenau (SC) Bocaina do Sul (SC) Camboriú (SC) Capão Alto (SC) Chapecó (SC) Cocal do Sul (SC) Criciúma (SC) Guabiruba (SC) Guatambú (SC) Ilhota (SC) Lages (SC) Luiz Alves (SC) Otacílio Costa (SC) Palmeira (SC) Presidente Nereu (SC) São João do Itaperiú (SC) Americana (SP) Anhembi (SP) Araçatuba (SP) Artur Nogueira (SP) Assis (SP) Atibaia (SP) Barrinha (SP) Bauru (SP) Bertioga (SP) Bom Jesus dos Perdões (SP) Botucatu (SP) Bragança Paulista (SP) Cabreúva (SP) Campos do Jordão (SP) Caraguatatuba (SP) Cesário Lange (SP) Cubatão (SP) Elias Fausto (SP) Franca (SP) Guaratinguetá (SP) Guarujá (SP) Guatapará (SP) Holambra (SP) Igaratá (SP) Ilhabela (SP) Itanhaém (SP) Itatiba (SP) Jarinu (SP) Jaú (SP) Joanópolis (SP) Jundiaí (SP) Louveira (SP) Mogi Guaçu (SP) Mogi Mirim (SP) Mongaguá (SP) Monteiro Lobato (SP) Natividade da Serra (SP) Nazaré Paulista (SP) Nova Odessa (SP) Paraibuna (SP) Paulínia (SP) Pindamonhangaba (SP) Piracaia (SP) Piracicaba (SP) Potim (SP) Pradópolis (SP) Praia Grande (SP) Redenção da Serra (SP) Registro (SP) Rio das Pedras (SP) Roseira (SP) Salto (SP) Santa Bárbara d'Oeste (SP) Santa Branca (SP) Santo Antônio de Posse (SP) Santo Antônio do Pinhal (SP) Santos (SP) São Bento do Sapucaí (SP) São José do Rio Preto (SP) São Sebastião (SP) São Vicente (SP) Taubaté (SP) Tremembé (SP) Ubatuba (SP) Várzea Paulista (SP) Vinhedo (SP) Araguaína (TO) Lajeado (TO) Miracema do Tocantins (TO) Miranorte (TO) Monte do Carmo (TO) Porto Nacional (TO) Santa Tereza do Tocantins (TO) Silvanópolis (TO)

Com informações da Anatel

