Aplicativo da Caixa fora do ar? Usuários reclamam de instabilidade no app

Em testes feitos pelo TechTudo, o aplicativo apresentou lentidão e não realizou a transferência via Pix. Dados do Google Trends, ferramenta que compila as principais buscas feitas no Google, indicam que houve aumento de mais de 400% em pesquisas por termos como "App da Caixa fora do ar" e "Caixa Tem fora do ar" na última hora do dia de hoje.