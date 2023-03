Após sete anos, celular gringo recebe última atualização de sistema

Um celular pouco conhecido dos brasileiros ganhou as manchetes internacionais nos últimos dias. O Fairphone 2 finalmente recebeu a última atualização de sistema Android. Seria algo trivial, não fosse o fato de que o aparelho foi lançado há sete anos. Naquela época ainda estava em uso o Android 5, também chamado de Lollipop. Agora, o modelo passa a usar o Android 10 – que está distante do Android 13 , a versão mais recente.

A novidade faz do Fairphone 2 um aparelho único neste quesito, que tem sido valorizado pelos consumidores. A Samsung, por exemplo, está na frente das principais rivais ao oferecer quatro upgrades de sistema para a maioria dos telefones.

Desde seu lançamento, o Fairphone 2 somou mais de 40 atualizações no currículo e encerra os updates em 2023, quase oito anos após o início de suas vendas. Ao decretar o fim do envio de correções e melhorias do software, a empresa recomenda que usuários usem o telefone com cautela e redobrem o cuidado com apps que coletam dados sensíveis.

A cobertura prolongada pode ser explicada pela proposta do telefone. Ele foi criado para ser um celular sustentável e ecologicamente correto, por isso, buscou conferir o máximo de ferramentas possíveis para se alinhar a esse propósito. Além das atualizações otimizadas, o smartphone também se encaixava na categoria modular, ou seja, tinha um arranjo otimizado para trocar as peças que fossem necessárias sem precisar de mão de obra especializada.

Antes mesmo da Apple pensar em causar polêmica com a falta de carregadores na caixa, o Fairphone já era comercializado sem nem enviar cabo USB aos consumidores. Por outro lado, a empresa disponibilizava uma chave de fenda junto com o telefone para ajudar nos reparos e trocas de componentes que poderiam ser feitas ao longo dos anos.

Este aparelho inusitado investiu, na época, em uma tela de 5 polegadas, com resolução em Full HD+ e com painel LCD. As fotos eram capturadas com a ajuda de uma câmera traseira de 8 MP, enquanto o processamento ficava por conta do Snapdragon​​ 801, um chip quad-core com velocidade de até 2,26 GHz. O armazenamento conferia 32 GB e a memória RAM era de 2 GB.

Na época, o telefone desembarcou no comércio estrangeiro por cifras que partiram de US$ 590, equivalente a R$ 3.045 no câmbio de hoje. Apesar de não ser mais encontrado para venda nem no mercado externo, a fabricante destaca que ainda há peças para substituição e reparo, mas são poucas.

Ainda que a atualização do Fairphone 2 possa parecer inusitada, o suporte ampliado tem se tornado uma discussão cada vez mais notável no universo de mobiles. A Apple, por exemplo, se destaca quando o assunto é longevidade de updates aos seus aparelhos. Já na categoria Android, o posto é dividido pela Samsung e pela Nokia, que buscam conferir mais tempo de atualizações e entregá-las de forma eficiente, respectivamente.

Com informações de Android Authority

