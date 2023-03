Apple pode lançar novos AirPods e fone Beats, indica iOS 16.4

A Apple estaria preparando o lançamento de novos AirPods e um novo fone de ouvido sem fio da marca Beats . É o que indicam os códigos do sistema iOS 16 .4 Release Candidate (RC), a provável última versão de testes do software , que já está nas mãos dos desenvolvedores e deve ser a mesma a chegar ao consumidor final. De acordo com o site especializado MacRumors, o próximo sistema operacional da marca registra um novo modelo de AirPods, além de um novo estojo com USB-C . Apesar de os AirPods 3 , mais recentes da categoria, terem sido lançados em 2021, ainda não é possível ter certeza sobre quais seriam as novidades, nem prever quando esses produtos chegarão às lojas.

Também não há qualquer informação sobre qual seria o formato e os detalhes técnicos dos possíveis novos acessórios, mas, por se tratar da marca do iPhone, a expectativa é alta. Conheça as principais apostas da mídia especializada.

Apesar de uma nova geração de fones de ouvido ser aguardada, o site MacRumors ressalta a possibilidade de que o código do iOS 16.4 RC não faça referência a um novo fone de ouvido, mas trate somente de uma atualização do estojo de carregamento. O que se espera é que a porta Lightning seja trocada por uma entrada USB-C, tendência provável no iPhone 15, que deve seguir as novas exigências da União Europeia.

Esta teoria é reforçada pelo comentário de Ming-Chi Kuo, conhecido especialista em indústria mobile, em seu Twitter. O analista especula que os códigos encontrados no iOS 16.4 RC devem indicar, sim, o lançamento de uma edição do AirPods Pro 2 com suporte ao USB-C. No entanto, ele também insinua que a Apple não estaria interessada em atualizar os AirPods 2 e AirPods 3 para a nova conexão no momento.

Segundo o site 9to5Mac, o mesmo código também indica o lançamento de um possível novo Beats Studio Buds+, uma versão atualizada do Beats Studio Buds lançado em 2021. Este novo modelo, de acordo com o rumor, pode ter um chip Beats personalizado, cancelamento de ruído ativo e suporte a recursos de inteligência artificial com o comando "E aí, Siri".

Os novos fones de ouvido Beats podem ter, ainda, tecnologia de compartilhamento de áudio, controle de mídia no próprio fone e suporte para o recurso de troca automática de dispositivos. Entretanto, por não ter o chip H1 ou W1 da Apple, o dispositivo perde alguns recursos importantes da maçã, como a detecção intra-auricular, que tende a pausar a música quando o usuário retira o dispositivo do ouvido. Também não há previsão de data para este lançamento.

Com informações de 9to5Mac (1/2) e MacRumors

