Apple pode transformar AirPods em 'ferramenta de saúde', diz analista

Os famosos AirPods, fones de ouvido sem fio da Apple, podem passar a servir como uma ferramenta de saúde para os consumidores. De acordo com o analista da Bloomberg Mark Gurman, a empresa da maçã pretende investir em novos recursos para o bem-estar em breve. Já existem, no mercado, fones que prometem auxiliar em uma melhor qualidade do sono, como os da Philips, mas a expectativa é que novos recursos da Apple estejam mais relacionados à própria saúde auricular. A estimativa é que as mudanças cheguem aos consumidores dentro de um a dois anos.