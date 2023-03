Apple quer iPhone com Face ID oculto e planeja volta do Touch ID

Quando o Touch ID foi anunciado, junto com o iPhone 5S, o recurso de reconhecimento da digital foi integrado ao botão Home – e assim permaneceu por várias gerações do celular. No futuro, a Apple também deve inserir o sensor embaixo da tela, mas isso estaria bem mais distante de acontecer. A reportagem do site 9to5Mac acredita que o Touch ID deve ser integrado ao botão lateral do aparelho.