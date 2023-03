Apple saberá se pulseira de Apple Watch é autêntica ou não

Um novo registro no Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos revelou que a Apple tem planos para tornar a pulseira do Apple Watch mais inteligente. Isso porque a companhia americana desenvolveu um módulo NFC integrado ao acessório. Ele poderia ser utilizado para aplicações como personalização da interface de acordo com a pulseira, alternância entre modos de uso e, inclusive, limitação de algumas ferramentas caso o usuário esteja usando um acessório não autorizado.

A patente ainda descreve um método para a pulseira do Apple Watch traga outros itens tecnológicos, como sensores ambientais, biométricos, de gestos e inerciais –que identifica movimentos de repouso e movimento do pulso do usuário. Com isso, a Apple poderia expandir o leque de oferta de recursos com o relógio inteligente.

2 de 2 Possível pulseira com NFC do Apple Watch também poderia identificar acessórios não autorizados — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Possível pulseira com NFC do Apple Watch também poderia identificar acessórios não autorizados — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Mais personalização

Com a possibilidade de Apple Watch identificar a pulseira conectada a ele por meio do NFC, a gigante de Cupertino poderia incluir mudanças dinâmicas na interface do usuário. O dono do dispositivo poderia ter uma nova tela do mostrador de relógio exclusiva ao encaixar uma pulseira com a tecnologia, que correspondesse à cor do acessório.

O watchOS poderia alternar entre diferentes aplicativos (como de exercícios, por exemplo), a depender da pulseira conectada. Essa integração seria possível através da associação de bandas específicas para concessão de acesso a apps e serviços.

Pulseira “não autorizada”

Apesar das aplicações no campo de personalização de interface do usuário, a imprensa internacional também levantou dúvidas sobre outros interesses da Apple por trás de um acessório com NFC. Acontece que esse tipo de conexão pode permitir que o Apple Watch identifique pulseiras não autorizadas de terceiros. Algumas especulações sugerem que o sistema do relógio poderia desativar algumas funcionalidades neste caso, para estimular o uso de peças originais da marca.

Vale lembrar que a Apple tem a cultura de registrar um grande número de patentes de projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos, como estratégia de proteção da propriedade intelectual da empresa. Isso significa que não há a certeza de que a tecnologia possa chegar ao consumidor final.

Com informações de GizModo e iMore