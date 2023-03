Apple Watch: monitor de glicose ainda deve demorar a ser lançado

A Apple ainda está longe de conseguir implementar a função de monitoramento de glicose no Apple Watch , por conta de algumas dificuldades com o algoritmo e com os sensores do vestível. A informação foi trazida por Mark Gurman, jornalista da Bloomberg bem informado sobre os produtos da maçã. Segundo o colunista, a fabricante ainda precisa reduzir o tamanho do monitor para caber em um relógio, e isso ainda pode demorar de "três a sete anos".

Quando estiver pronta, a tecnologia pode ser revolucionária para quem precisa controlar a glicose e a diabetes, uma das doenças mais perigosas e silenciosas do mundo. Por conta disso, a Apple trabalha no projeto há 12 anos, porém, apenas recentemente a companhia conseguiu desenvolver um protótipo e testá-lo, ainda consideravelmente grande, precisando do apoio de uma mesa para funcionar.

2 de 2 Apple Watch Series 8 é a linha mais atual da marca, lançada em 2022 — Foto: Divulgação/Apple Apple Watch Series 8 é a linha mais atual da marca, lançada em 2022 — Foto: Divulgação/Apple

Como destaca o site ExtremeTech, "de três a sete anos" é um período muito maior do que "dentro de alguns anos" como dito pelo próprio Gurman no mês passado. Na época, porém, ele também afirmava que a empresa teria conquistado "marcos importantes" no desenvolvimento da tecnologia.

O projeto está ainda mais longe do consumidor final se for levado em consideração que o Apple Watch, com os sensores médicos, terá de passar pela aprovação dos órgãos reguladores de cada país. No caso dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA) deverá cuidar deste caso, assim como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil, por exemplo.

O Apple Watch 8, o modelo mais atual disponível no Brasil, tem todo o seu marketing de divulgação apontado para os benefícios da saúde. As principais ferramentas do dispositivo incluem sensor de temperatura, acompanhamento do ciclo menstrual, medidor do nível de oxigênio e monitoramento do sono. O acessório pode até realizar eletrocardiograma (ECG) de derivação única.

Com informações de ExtremeTech