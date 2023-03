Asus lança Vivobook Pro 15 com Intel Core i9 no Brasil; veja preço

A Asus anunciou, nesta quinta-feira (9), o lançamento no Brasil do Vivobook Pro 15 K6502HC. O notebook é equipado com o processador de ponta Intel Core i9 de 11ª geração, placa de vídeo dedicada GeForce RTX 3050 da Nvidia e uma tela Full HD de 15,6 polegadas, que devem garantir qualidade visual e bom desempenho em tarefas pesadas, como jogos . Outro destaque é a leveza do produto, que pesa 1,8 kg e tem apenas 19,9 mm de espessura. O notebook já está à venda na loja oficial da Asus a partir do preço sugerido de R$ 9.999.

Além do processador de última geração, o conjunto de performance do Vivobook Pro 15 K6502HC traz 16 GB de memória RAM e 512 GB ou 1 TB de armazenamento interno por SSD, que oferece mais velocidade de acesso e longevidade do que o HDD comum. De acordo com o anúncio, o aparelho é indicado para uso profissional e lazer.

2 de 3 Vivobook Pro 15 K6502HC vem com tela de 15,6 polegadas e CPU Core i9 — Foto: Divulgação/Asus Vivobook Pro 15 K6502HC vem com tela de 15,6 polegadas e CPU Core i9 — Foto: Divulgação/Asus

Para além do tamanho e da resolução, a tela do notebook deve chamar atenção pela taxa de atualização de 144 Hz, aspecto muito desejado pelos gamers mais exigentes que querem rodar os jogos mais modernos. Segundo a nota oficial, o display possui cores com 100% sRGB e certificação Pantone.

3 de 3 Vivobook Pro 15 K6502HC tem acabamento com tampo metálica — Foto: Divulgação/Asus Vivobook Pro 15 K6502HC tem acabamento com tampo metálica — Foto: Divulgação/Asus

Quanto ao design, o novo portátil da Asus conta com tampa metálica e uma dobradiça que gira até 180 graus. Além disso, o dispositivo tem sistema de cancelamento de ruído inteligente, tecnologia que promete suprimir os sons ambientes indesejados em momentos como videoconferências, por exemplo. A bateria possui 50 Wh e tem carregamento rápido que, segundo o site da fabricante, pode preencher até 50% de carga em trinta minutos.