Até o Céu: veja sinopse, elenco e trailer da série de ação na Netflix

Até o Céu: A Série é uma produção espanhola que chegou à Netflix na última sexta-feira (17) e atualmente ocupa o Top 2 no ranking de séries da plataforma. O show é uma continuação do filme de mesmo nome, lançado em 2020. Na trama, Sole fica viúva e decide recorrer ao crime para poder cuidar do filho, mesmo que isso signifique se tornar inimiga do próprio pai.