Até um computador IBM de 1984 está rodando o ChatGPT

Essa conquista é especialmente notável considerando as limitações técnicas do computador da IBM. A máquina, que foi originalmente projetada para processamento de texto e entrada de dados, possui apenas 640 KB de memória (com kit de atualização) e um processador Intel 8088 de 4.77 MHz.

2 de 3 IBM PC 1984 executando o ChatGPT, um misto de nostalgia com tecnologia — Foto: Reprodução/Yeo Kheng Meng IBM PC 1984 executando o ChatGPT, um misto de nostalgia com tecnologia — Foto: Reprodução/Yeo Kheng Meng

Como essa integração foi possível

O desenvolvimento do software em si aconteceu no Windows 11, com o compilador Open Watcom C/C++ e uma máquina virtual Virtualbox capaz de rodar o MS-DOS 6.22 para que os testes fossem realizados. Depois de construído o código, ele foi instalado no IBM PC.

O principal desafio foi habilitar os recursos de rede do PC da IBM, já que o DOS não conta com esses recursos nativos. Para resolver o problema ele recorreu a alguns recursos como um conjunto de códigos chamado Packet Driver API, inventado em 1983, e a biblioteca MTCP. Juntos, eles habilitaram os recursos de rede necessários para utilizar a API do ChatGPT.

3 de 3 Tela inicial do DOS no IBM PC — Foto: Reprodução/Yeo Kheng Meng Tela inicial do DOS no IBM PC — Foto: Reprodução/Yeo Kheng Meng

Yeo também enfrentou um problema relacionado à comunicação criptografada exigida pela API do ChatGPT. Para essa situação ele teve que criar um conjunto de códigos capaz de traduzir as solicitações e respostas ligadas à comunicação do MS-DOS com o ChatGPT.

Vencidos o desafios de comunicação, ainda restou um: ler e escrever as informações na tela. A solução veio de outro conjunto de códigos escrito por Yeo. A partir daí se tornou possível identificar os pressionamentos de tecla sem pausar a comunicação com o sistema responsável pela conversa.

ChatGPT e o mundo de possibilidades

O desenvolvimento do cliente ChatGPT para MS-DOS abre possibilidades emocionantes para o uso deste modelo de IA em uma ampla variedade de cenários, incluindo escolas, bibliotecas e museus. Por exemplo, museus poderiam usar o cliente retro ChatGPT para criar exposições interativas que apresentam as capacidades dos modelos de IA em um contexto histórico. Enquanto isso, escolas e bibliotecas poderiam usar o cliente para ensinar aos alunos sobre a história da computação e a evolução da IA.

No geral, o cliente DOS ChatGPT é um testemunho da versatilidade do modelo de linguagem e da criatividade da comunidade de retrocomputing. Este projeto mostra que mesmo tecnologia ultrapassada pode ser reaproveitada para novos e emocionantes propósitos, e que as possibilidades da IA são limitadas apenas pela nossa imaginação.

Com informações de Ars Technica e Yeo Kheng Meng

🎥 Saiba como usar o ChatGPT no vídeo abaixo