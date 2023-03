Ayrton Senna vai ganhar série da Netflix estrelada por Gabriel Leone

A Netflix confirmou, na manhã desta terça-feira (21), a série biográfica Senna, baseada na vida de Ayrton Senna, o maior expoente brasileiro da Formula 1. O ator Gabriel Leone, atualmente na pele do criminoso Pedro Dom na série do Amazon Prime Video , dará vida ao piloto no seriado. Além de Leone, foram confirmados até o momento o cineasta Vicente Amorim (A Divisão) como showrunner da série e a diretora Julia Rezende (Depois a Louca Sou Eu). Ainda de acordo com a publicação da Netflix, as gravações começarão em breve.

A série tem seis episódios confirmados, tendo como ponto de partida as primeiras disputas de Senna na Europa, além transmitir aspectos públicos e pessoais acerca do automobilista. Em sinal de agradecimento pelo papel, Gabriel citou a responsabilidade de viver nas telas um piloto que, para muitos, é reconhecido como um herói brasileiro. "É uma honra poder interpretar um dos maiores ídolos nacionais, não só do esporte, mas um ícone que inspirou o nosso povo e os amantes de velocidade do mundo todo”, destacou Leone.

O anúncio da série acontece no dia do aniversário de Ayrton Senna. Se estivesse vivo, o piloto estaria completando hoje 63 anos. Ícone das pistas desde que começou sua carreira na Formula 1, o legado de Senna ainda é lembrado pelos brasileiros e fãs ao redor do mundo mesmo após sua morte no dia 1 de maio de 1994, em uma corrida no Grande Prêmio de San Marino. Hoje, seu acervo é mantido pela instituto que leva seu nome, hoje gerido pela irmã Viviane Senna.

Sobre a escolha de Gabriel Leone para interpretar o irmão, Viviane ressaltou estar empolgada com o projeto. “Ele tem muito potencial para transmitir com fidelidade a personalidade única do Ayrton, principalmente daquele que a gente como família conheceu, fora das pistas”, celebra a irmã do piloto.

Já na visão do showrunner Vicente Amorim, "Gabriel Leone tem o carisma, a intensidade e a doçura do Senna". Outro elogio veio do produtor Fabiano Gullane, que parabenizou o teste de Leone. "Ficamos emocionados com o teste dele, em como ele trouxe vida para o Ayrton. É um ator brasileiro que desponta como estrela internacional", lembra o produtor. Gabriel foi escalado para trabalhar no filme Ferrari, ao lado do ator Adam Driver, de Star Wars, Histórias de Um Casamento e Casa Gucci.

Senna é uma produção da Netflix em parceria com a empresa Senna Brands, grupo familiar que cuida da marca registrada do piloto. A produtora Gullane tem em seu currículo séries como Carcereiros (Globoplay), Hard (HBO), Boca a Boca (Netflix), além dos filmes Carandiru (2003), Bicho de Sete Cabeças (2001), O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias (2006) e Bingo - O Rei das Manhãs (2017).

