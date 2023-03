Baldur's Gate 3: veja gameplay, história e requisitos mínimos do jogo

No momento, o título pode ser adquirido através das lojas digitais Steam e GOG pelo preço de R$ 199, mas ainda em acesso antecipado. Confira, a seguir, mais detalhes sobre Baldur's Gate 3, como história, gameplay e requisitos para jogar.

Baldur's Gate 3: veja história, gameplay e requisitos do jogo de RPG da Larian Studios, baseado em Dungeons & Dragons — Foto: Divulgação/Larian Studios

