Banco do Brasil fora do ar: app enfrenta falhas e não abre

O aplicativo do Banco do Brasil não está funcionando nesta quarta-feira (1), primeiro dia útil do mês. Segundo relatos publicados nas redes sociais, não é possível fazer login no app, que apresenta falha na autenticação e não abre. Usuários também se queixam de não conseguir fazer transações via Pix. Dados do Downdetector , plataforma que monitora o status de serviços online, indicam que a falha começou por volta das 10h38 (horário de Brasília). Às 12h08, as notificações sobre o problema ultrapassaram a marca de 1.080.

Em resposta a clientes no Twitter, o Banco do Brasil confirmou que "o app está apresentando uma intermitência" e garantiu que está "trabalhando para resolver o mais breve possível". O perfil da instituição bancária orientou os usuários do aplicativo a tentar o acesso novamente mais tarde ou recorrer a outros canais – como o Internet Banking –, que estão disponíveis.

Dados do Google Trends, ferramenta que monitora buscas em tempo real, indicam que houve aumento repentino nas pesquisas por "Banco do Brasil" na última hora. Termos como "Banco do Brasil não está funcionando", "sistema do Banco do Brasil fora do ar hoje" e "Banco do Brasil fora do ar quando volta" estão entre os mais pesquisados.

A falha do aplicativo do Banco do Brasil também repercutiu nas redes sociais. No Twitter, clientes do banco compartilharam suas dificuldades para fazer login no app. Alguns chegaram a pensar que a conta pudesse ter sido bloqueada ou invadida.

Os usuários também reclamaram sobre as constantes quedas do app. Vale ressaltar que esta instabilidade ocorre no primeiro dia útil do mês, data em que muitas pessoas recebem pagamentos.

