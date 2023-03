Banco do Brasil fora do ar? Usuários relatam instabilidade no Pix

O aplicativo do Banco do Brasil está fora do ar nesta quarta-feira (22), indicam correntistas nas redes sociais. Segundo relatos publicados no Twitter, não é possível fazer transferências via Pix pelo app, que apresenta erro de "Pix em processamento". Alguns usuários também se queixam de não conseguir efetuar pagamentos via boleto. Dados do Downdetector, plataforma que monitora o status de serviços online, indicam que a falha do banco começou por volta das 11h31 (horário de Brasília). Às 11h46, as notificações sobre o problema chegaram à marca de 136.