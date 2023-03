Bard: 6 coisas que você precisa saber sobre o 'ChatGPT do Google'

O Google liberou, na última terça-feira (21), alguns testes para o Bard , Inteligência Artificial (IA) baseada na linguagem LaMDA, que foi criada pela empresa e funciona de maneira similar ao ChatGPT da OpenAI . A novidade ainda não foi disponibilizada para testes no Brasil e, por enquanto, funciona apenas em inglês. Porém, segundo a companhia, a IA do Google será liberada de forma integral ainda este ano para os usuários. O recurso será aplicado também ao buscador e a outros serviços da empresa, como o Workspace, e, a princípio, será gratuito.

Mas como o Bard vai funcionar de fato no Google? O TechTudo reuniu seis fatos que você precisa saber sobre a inteligência artificial. Confira quais são a seguir.

O Bard, nova inteligência artificial do Google, teve os testes liberados nessa terça

1. Está em testes e sem previsão de lançamento

O Bard foi anunciado na primeira segunda-feira de fevereiro (6), mas foi apenas na penúltima terça-feira (21) que a inteligência artificial começou a ser liberada para testes públicos. Por enquanto, apenas usuários dos EUA e do Reino Unido podem testá-la, mas a ideia da companhia é disponibilizá-la aos poucos para mais lugares e em mais idiomas. Ainda não há previsão de lançamento oficial para o público geral.

2. Como o ChatGPT, o Bard vai errar às vezes

Uma das maiores preocupações dos especialistas e até mesmo dos desenvolvedores é de que os chatbots sejam capazes de dar respostas corretas e satisfatórias aos usuários - e, em geral, esse tende a ser o cenário, mas nem tudo é perfeito. A maior prova disso aconteceu no próprio vídeo promocional do Bard, quando ele errou em uma das respostas que deu e gerou um prejuízo de US$ 100 bilhões às ações da Alphabet, empresa controladora do Google.

Na ocasião, foi perguntado "que novas descobertas do Telescópio Espacial James Webb (JWST) eu posso contar ao meu filho de nove anos?". Entre as respostas sugeridas pela IA, estava a de que o telescópio foi usado para fazer as primeiras fotos de exoplanetas. Esse dado, no entanto, é impreciso, já que, segundo a Nasa, o primeiro equipamento que realizou esse tipo de imagem foi o Very Large Telescope ("telescópio muito grande", em tradução livre).

É válido dizer, porém, que todas as inteligências artificiais estão passíveis a esses erros. Como dito por executivos do Google durante o lançamento do Bard, a ideia é chegar o mais próximo possível a 100% - mas isso nem sempre será possível.

3. É baseado no LaMDA

O LaMDa (Language Model for Dialogue Applications, ou "modelo de linguagem para aplicações de diálogo", em tradução livre) é uma tecnologia de IA generativo criada pelo Google. Semelhante ao utilizado pelo ChatGPT 3.5, ela "treina" a plataforma para identificar amostras de texto e, assim, conseguir desenvolver respostas.

Para construir o LaMDA utilizado no Bard, a Google utilizou mais de 1,56 trilhões de palavras - que, segundo a empresa, foram obtidas via dados sobre diálogos na Internet. Isso mostra que, há algum tempo, a corporação já vem utilizando a tecnologia para criar formas de comunicação mais interessantes para sua futura inteligência artificial. É por esse motivo que, como o ChatGPT, a IA do Google deve "conversar" de maneira mais fluida com os usuários.

4. Não está imune às limitações de inteligências artificiais

Ainda que plataformas de inteligência artificial generativa possam gerar respostas boas, é importante ressaltar que elas ainda estão limitadas às suas respectivas bases de dados – o que afeta diretamente a qualidade das respostas oferecidas aos usuários. O ChatGPT, por exemplo, tem seus dados limitados até o ano de 2021, o que faz com que respostas sobre eventos pós esse período não sejam plenamente confiáveis.

Da mesma forma, o Bard não está imune a esse tipo de limitação. Não à toa, o recurso gerou uma resposta imprecisa já na apresentação oficial e ocasionou o prejuízo à corporação.

5. Vai funcionar junto a outras funções de busca

Embora o Google ainda não tenha sido explícito sobre todas as funções desempenhadas pelo Bard, já se sabe que ele estará muito atrelado à pesquisa na web e aos mecanismo de buscas. Mesmo sendo tratado como algo separado do Google Search, o foco da ferramenta será em aprofundar o tipo de resultado obtido pelos usuários, trazendo informações mais contextualizadas e úteis para diversos fins. Ao que tudo indica, isso fará com que ele não tenha alguns recursos do ChatGPT, como escrever poemas e códigos de programação.

6. Será gratuito no buscador

Durante uma coletiva para jornalistas em fevereiro deste ano, o vice-presidente sênior do Google, Prabhakar Raghavan, disse que o Bard será gratuito - isto é, pelo menos na sua versão pura e na aplicada ao buscador. É sabido, atualmente, que, pelo menos para o Google Workspace, que adicionará o Bard ao Google Docs e outros programas, a IA funcionará apenas nas modalidades pagas.

Isso difere o Bard da IA da OpenAI porque, por enquanto, não há previsão de lançamento de uma versão premium da inteligência artificial - diferentemente do que acontece com o ChatGPT-4, por exemplo, que por ora está disponível apenas para usuários pagantes.

