Bayonetta Origins e WWE 2K23 são destaques nos lançamentos da semana

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon e WWE 2K23 são destaques nos lançamentos da semana. O spin-off de livro de fábulas da bruxa umbra no Nintendo Switch e o mais novo capítulo do game de luta livre da WWE não chegam sozinhos. Além deles, também estreiam a série de RPG The Legend of Heroes: Trails to Azure, o jogo de estratégia Anno 1800 para consoles da nova geração, as batalhas de Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix e mais. Confira, a seguir, tudo sobre os títulos que vêm nessa semana, como datas, preços e plataformas em que estão disponíveis.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon conta as origens da bruxinha como em um livro de contos de fadas — Foto: Divulgação/Nintendo

Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon - 17 de março - SW

Antes de Bayonetta se tornar a poderosa bruxa que vemos na trilogia de games de ação intensa, ela era Cereza, uma pequena menina assustada. Neste jogo de aventura com visual de livro de contos de fadas, acompanhamos a jovem tentando resgatar a mãe, que foi aprisionada em uma floresta proibida chamada Avalon. Para a missão, ela conta com a ajuda de seu boneco de pano, Chesire, que se manifesta como um poderoso demônio para protegê-la.

Durante a gameplay, jogadores controlarão tanto a menina quanto o companion, cada um com um direcional analógico. Assim, devem explorar o mundo, resolver quebra-cabeças, lutar contra outros demônios e descobrir novos poderes. Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon está disponível por R$ 299 para Nintendo Switch.

WWE 2K23 - 17 de março - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Para fãs de luta livre, WWE 2K23 traz um elenco repleto de super estrelas, como Roman Reigns, Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, Steve Austin e mais. Jogadores poderão participar de lutas 3x3 e 4x4 no modo WarGames, ou traçar suas próprias trajetórias na WWE. No modo MyRise, será possível criar seu próprio lutador e seguir por duas histórias distintas: The Lock e The Legacy. Já em Universo WWE, o player fica no comando da marca e pode decidir tudo sobre a companhia, como lutas, rivalidade, campeões, shows semanais e mais.

Além disso, também será possível reviver os principais momentos da carreira do lutador John Cena através do modo Showcase. Vale dizer que ele funciona como uma espécie de "documentário jogável". O título pode ser adquirido em PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC (via Steam) por R$ 349,90. O jogo também está disponível em edições "Cross-Gen" para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) ou Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One, custando R$ 399,50 cada.

WWE 2K23 traz diversos modos para o game de luta livre, entre eles um Showcase dedicado a John Cena — Foto: Reprodução/Steam

The Legend of Heroes: Trails to Azure - 14 de março - PS4, SW, PC

A saga de RPGs da produtora Nihon Falcom ganha um novo episódio em The Legend of Heroes: Trails to Azure. A história continua a seguir o protagonista Lloyd Bannings e a força policial Seção de Apoio Especial (Special Support Section), que desfrutam da fama pelos seus feitos heroicos no jogo anterior. Porém, poucos meses depois, a paz da cidade de Crossbell é ameaçada por pressões políticas do Império Erebonian e a República de Calvard, que se declarou como estado independente.

Agora, o grupo, que conta com novos membros e deveres, precisará proteger Crossbell de forças inimigas e grupos revolucionários, como A Constelação Vermelha (The Red Constellation). Ao usar um save de Trails from Zero, é possível acessar conteúdo extra e carregar informações para o próximo capítulo: Trails into Reverie. O game está disponível para Nintendo Switch por R$ 209,99.

The Legend of Heroes: Trails to Azure é o mais novo capíulo da saga de RPG da Nihon Falcom — Foto: Reprodução/Steam

Anno 1800 - 16 de março - PS5, XBSX/S

A clássica série de estratégia e simulação chega agora aos consoles de nova geração. Nela, será possível construir gigantes construções, estabelecer rotas comerciais, cuidar da felicidade de seu povo e criar uma rede logística lucrativa em meio à revolução industrial. Para fazer tudo isso, porém, é necessário estabelecer diplomacia e explorar os mares repletos de piratas para buscar novos bens.

O game conta com dois modos: Sandbox, para construir livremente; e Campanha, na qual o jogador tenta limpar o nome de seu pai, acusado injustamente de traição e executado. Anno 1800 está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 199,90 e para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 199,95. Entre os dias 16 e 23 de março, o jogo estará gratuito para experimentar em todas as plataformas.

Anno 1800 apresenta um jogo de estratégia e simulação complexo agora também no PS5 e Xbox Series X/S — Foto: Reprodução/Steam

Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix - 16 de março - PS5, PS4, SW

Neste jogo de arena 3D, players controlarão as "Atrizes", jovens com a capacidade de usar os equipamentos especiais Alice Gear. Com o mundo ameaçado por criaturas alienígenas chamadas Vício, elas precisarão aprender a batalhar de igual para igual. Então, com o treinamento da associação Aegis, lutarão entre sí em batalhas simuladas com armas de fogo e lâminas até poder eliminar os extraterrestres.

O jogo traz a opção de personalizar os equipamentos e o visual de sua Atriz. Além disso, dá para visualizar uma história com elementos de visual novel, na qual é possível conhecer mais a fundo cada personagem. Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 149,50 e para Nintendo Switch por R$ 155,99.

Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix é um jogo de batalhas em arenas 3D baseado em um game mobile — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

The Wreck - 14 de março - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Para fãs de jogos focados em narrativa, The Wreck é um romance visual 3D que traz uma história madura sobre fraternidade, maternidade, luto e sobrevivência. A trama conta sobre a protagonista Junon, uma roteirista fracassada que deve decidir o destino de sua mãe, que está em coma e com um aneurisma cerebral.

Enquanto tenta resolver o dia mais importante de sua vida, ela irá mergulhar em seus pensamentos e memórias. Para isso, jogadores deverão usar uma mecânica que permite investigar mais a fundo certas palavras em diálogos, que são dublados por Sharlit Deyzac (Junon) e Vanessa Dolmen (Dr. Diagana). O título está disponível para Nintendo Switch por R$ 59,99.

Em The Wreck jogadores acompanham a roteirista fracassada Junon que precisará tomar grandes decisões no dia mais importante de sua vida — Foto: Reprodução/Steam

Wolcen: Lords of Mayhem - 15 de março - PS5, XBSX/S

Wolcen: Lords of Mayhem, sombrio RPG de ação 'estilo' Diablo, chega agora aos consoles atuais, trazendo melhorias nos gráficos e novo conteúdo Endgame. No título, usuários controlam um dos "Filhos de Heimlock", crianças resgatadas pelo Grande Inquisidor para combaterem forças sobrenaturais como parte do Exército dos Purificadores da República.

Durante a gameplay, o sistema de combate mescla golpes telegrafados e esquivas, além de uma poderosa transformação em um "Aspecto do Apocalipse", que permite eliminar vários inimigos rapidamente. Ao derrotar os oponentes, é possível obter itens mais poderosos, sem limitação de tipo de equipamento por classe para usá-los. A versão para PS5 e Xbox Series X/S será a versão definitiva do jogo, com base na edição para PC.