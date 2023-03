BLAST Paris Major 2023 será o último de CS:GO; CS2 estreia em 2024

Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) já tem seu último Major confirmado: o BLAST Paris Major 2023, que acontece entre 8 e 21 de maio deste ano. O game oficial dos torneios de CS desde 2013 dará lugar a Counter-Strike 2 (CS2) , revelado pela Valve na última quarta-feira (22). Segundo o perfil oficial de CS no Twitter , o novo título da franquia estreia no maior torneio internacional do FPS em março de 2024, já na próxima edição.

Vale lembrar que CS2 está em fase de testes e traz mudanças pontuais em relação ao CS:GO, utilizando a nova engine Source 2. A novidade era aguardada há anos pelos fãs de CS e será lançada durante o verão do hemisfério norte (ou seja, inverno no Brasil).

2 de 3 Melhorias visuais são esperadas no Counter-Strike 2. — Foto: Divulgação/Valve Melhorias visuais são esperadas no Counter-Strike 2. — Foto: Divulgação/Valve

O anúncio foi feito por meio do Twitter do jogo, @CounterStrike. Com isso, a Valve não só confirmou a despedida do CS:GO na maior competição do cenário, mas também descartou (ao menos por enquanto) a realização de outro Major em 2023. Ou seja, o campeonato originalmente marcado para o mês de novembro está descartado do calendário de competições de 2023.

A decisão da Valve mostra que a desenvolvedora estará focada inteiramente no Counter-Strike 2 após o BLAST.tv Paris Major 2023. Contudo, a retirada do Major de novembro pode não ser muito convidativa para as equipes profissionais.

O manager da Complexity Gaming, Graham "messioso" Pitt, por exemplo, foi ao Twitter comentar sobre a novidade e lembrou que a falta de um torneio Major pode influenciar negativamente no orçamento das equipes que contam com os ganhos do torneio mundial. Tendo isso em mente, ele sugeriu que o mundial de 2024 conte com mais oportunidades de receitas com as vendas de itens dentro do jogo.

Vale lembrar que Counter-Strike 2 (CS2) traz novidades interessantes (e pontuais) em relação ao CS:GO, como mudanças na física das granadas de fumaça, alterações nos mapas, melhorias gráficas e maior responsividade por parte do servidor. Os testes, por enquanto, são limitados a usuários escolhidos pela própria Valve. Os "sortudos" receberão uma notificação no menu principal do CS:GO, e devem seguir esse passo a passo para jogar a versão beta.

3 de 3 Counter-Strike 2 promete manter as estruturas que fãs já conhecem e expandir com novidades e saltos tecnológicos — Foto: Reprodução/Valve Counter-Strike 2 promete manter as estruturas que fãs já conhecem e expandir com novidades e saltos tecnológicos — Foto: Reprodução/Valve

O anúncio de Counter-Strike 2 (CS2) causou enorme movimentação na comunidade do FPS. Nomes como Gabriel "FalleN" Toledo e Oleksandr "s1mple" Kostyljev correram até suas streams para jogar a versão de testes do CS2 e mostrar suas impressões para seus seguidores.