Bleak Faith: Forsaken teria usado mesmas animações de Elden Ring; compare

Bleak Faith: Forsaken, novo jogo 'estilo' Dark Souls, foi lançado em 10 de março para PC (via Steam ) e já está envolvido em polêmicas. Isso porque o game, desenvolvido pela Archangel Studios, está sendo acusado de roubar as animações do ' GOTY ' (sigla para 'Jogo do Ano', em inglês) Elden Ring , da From Software . As alegações foram feitas no Twitter , após um criador de uma ferramenta de modificação, Meowmaritus, postar um vídeo comparando as movimentações dos personagens dos títulos.

Em sua defesa, o estúdio afirmou que comprou as animações em um pacote da Epic Marketplace, loja da Epic Games Store que disponibiliza recursos para desenvolvedores, e que não sabia de sua origem. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o caso.

A polêmica começou ainda no dia 12, quando muitos usuários acusaram a Archangel Studios de roubar as animações de Elden Ring. Segundo o programador Meowmaritus, a ferramenta "DS Anim Studio" provavelmente teria sido utilizada para extrair as animações do game da From Software -- algo que ele afirma não apoiar para produtos comerciais ou revenda.

No entanto, Roia, um desenvolvedor da Archangel, se manifestou no Discord do jogo e afirmou que as animações foram compradas em um pacote da Epic Marketplace, e não retiradas de outro game. O dev também afirmou não saber sobre a origem das animações e reforçou que sempre foi transparente quanto ao uso de recursos da loja digital. Inclusive, ele ressaltou que apenas 10% do conteúdo do título foi comprado em pacotes de arte externos -- principalmente efeitos e objetos genéricos.

Além disso, Roia disse ter feito a maioria das animações do game, mas alegou que esta não era sua especialidade e precisava de maior variedade. Foi por isso, então, que comprou um pacote de animações extras, já que essas combinavam com a temática do jogo.