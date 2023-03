Boca digital que permite beijar à distância atrai centenas de casais

Jiang Zhongli, um dos líderes do projeto, e sua namorada moravam em cidades distintas por conta de suas rotinas e tinham o celular como seu principal meio de contato. Foi a partir dessa vivência que Jiang teve a ideia que deu origem à boca artificial, que funciona via Bluetooth e é acionada por um aplicativo.

Boca artificial promete levar movimento e sons do beijo a qualquer lugar — Foto: Reprodução

A boca artificial é capaz de imitar a pressão, o movimento e o calor dos lábios do parceiro. E, para funcionar, precisa estar conectada via Bluetooth ao smartphone. O objetivo é que casais gravem o beijo e enviem o registro para o aplicativo, que se conecta com a boca artificial e reproduz os movimentos e até os sons. Os criadores destacam, porém, que o produto é destinado a parceiros monogâmicos.