Bradesco fora do ar? Aplicativo passa por instabilidade nesta sexta-feira

O aplicativo do Bradesco está fora do ar na tarde desta sexta-feira (31). De acordo com relatos de usuários no Twitter , o app apresenta o "erro 900" e não permite fazer login nem qualquer transação tanto no Android , quanto no iPhone ( iOS ). Dados do Downdetector , site que indica o funcionamento de serviços online, apontam que a instabilidade começou às 13h21 de hoje, atingindo um pico de 255 reclamações às 14h21.

O TechTudo realizou testes em um iPhone 12 Pro e também teve dificuldades de entrar no aplicativo. Tentamos contato com o Bradesco para entender o que ocasionou a instabilidade e se há previsão para correção. Até fechamento da matéria, não recebemos retorno. Portanto, não há, nesse momento, previsão de volta do serviço.

Além do Downdetector, a instabilidade fez com que diversas pesquisas sobre o aplicativo surgissem no Google Trends, ferramenta que mostra as buscas na Internet em tempo real. Algumas das dúvidas mais pesquisadas foram "instabilidade Bradesco", "Bradesco está fora do ar?" e "aplicativo do Bradesco não abre". Os internautas também procuraram por "erro 900", uma mensagem que aparece na tela do aplicativo depois do login e diz que "algo deu errado por aqui".

Nas redes sociais, diversos usuários relataram problemas com o app do banco. Os relatos têm em comum a impossibilidade de acessar quaisquer serviços oferecidos pelo aplicativo. Algumas pessoas reclamaram que não conseguiam nem mesmo realizar o pagamento de boletos por conta da instabilidade.

Nos testes realizados pela redação do TechTudo, o erro encontrado foi o 4859-CI, que aponta para um suposto problema de conexão com a rede. Tentamos entrar no app via 4G e Wi-Fi, mas o erro persistiu. Vale informar que, apesar da mensagem, não tivemos nenhum problema de conexão com a Internet em outros dispositivos conectados.

Com informações de Google Trends e Downdetector

