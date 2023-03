C6 Bank fora do ar hoje? Internautas apontam instabilidades no app

O app do C6 Bank está fora do ar nesta terça-feira (21) tanto no Android, quanto no iPhone (iOS). Segundo relatos nas redes sociais, o erro "não foi possível se conectar ao servidor" impede que os usuários façam login no banco digital e também realizem transações com Pix. O Downdetector, plataforma de monitoramento de serviços online, identificou um pico de 253 notificações às 15h14. Além disso, no Google Trends, buscas por "C6 Bank fora do ar" e "C6 bank não foi possível conectar ao servidor" tiveram aumento repentino na última hora.