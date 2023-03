Cadeira gamer: o que você precisa saber antes de comprar a sua

As cadeiras gamers combinam visual robusto e esportivo com conforto e bom suporte para costas, braços e pernas de quem passa muitas horas sentado em frente ao computador. Elas são um investimento interessante para melhorar a ergonomia no quarto ou no home office. Por isso, a Americanas traz tudo o que você precisa saber para escolher a sua cadeira gamer.

Qual a diferença de uma cadeira gamer para uma cadeira de escritório?

Desenhadas pensando em quem passa muitas horas jogando no PC gamer com teclado e mouse, as cadeiras gamers utilizam o mesmo princípio das melhores cadeiras de escritório: conforto e apoio para o corpo todo, para evitar cansaço e dores, principalmente, nos braços, mãos, costas e pescoço.

Mas elas também servem para quem joga videogame com controle e podem ser até uma opção confortável para assistir a filmes e séries, como boas cadeiras reclináveis.

De forma geral, as cadeiras gamers possuem diferentes níveis ou molejo para inclinação, ajuste de altura e sustentação apropriada para as costas, a lombar e para os braços. Alguns modelos apostam também em suporte para as coxas e até para o pescoço.

O diferencial é mesmo no visual e nos acabamentos, que abandonam a sobriedade das cadeiras de escritório e utilizam elementos coloridos, lembrando carros de corrida, uniformes de esportistas ou designs futuristas. Algumas incluem até pontos em LED RGB para fazer uma graça na iluminação do quarto dos gamers.

Porém, existem opções mais discretas e de cor única, que vão funcionar para qualquer decoração de quarto, sala de games ou home office.

Como escolher a melhor cadeira gamer?

A busca por uma nova cadeira para compor o seu setup gamer deve começar pela altura e peso do usuário. A indicação de altura e peso máximos ou recomendados para o produto consta em praticamente todos os modelos.

As recomendações dos fabricantes fazem diferença, principalmente, nas proporções da cadeira, para que ela ofereça o máximo de conforto e o suporte correto para o corpo do usuário, assim como ajuste de altura, para manter os pés corretamente no chão.

Importante dizer que existem produtos indicados para crianças, adolescentes e pessoas mais baixas, assim como opções apropriadas para pessoas com até 2 m de altura e pesando até 180 kg.

Diversos fabricantes utilizam a certificação voluntária de cadeiras gamer e de escritório, com base na norma NBR 13.962 de 2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que determina dimensões, materiais, condições de estabilidade, resistência e durabilidade.

Em seguida, é importante observar os ajustes e regulagens disponíveis nas cadeiras. É recomendável procurar por cadeiras que possuam, pelo menos, ajuste de altura do assento e dos braços, reclinação do encosto e rodízios, para facilitar a movimentação na hora de sentar e levantar.

Além disso, é possível encontrar cadeiras com regulagem da posição dos braços, trava para a reclinação do encosto, apoio ou travesseiro para pescoço e lombar, entre outros detalhes.

Falando do material, as cadeiras gamer com estrutura interna em metal, aço ou alumínio tendem a apresentar durabilidade maior, na comparação com cadeiras com estrutura em madeira. É importante olhar também o material e a qualidade das rodas, dos braços e do pistão de regulagem de altura.

Falando do assento e do encosto, espuma do tipo injetada e de maior densidade costuma ter menor deformação e maior durabilidade, enquanto espumas laminadas são presentes em cadeiras macias, porém, com menor durabilidade.

Em relação ao revestimento, a maioria das cadeiras gamers e de escritório utiliza couro vegetal e tecidos sintéticos, mas também existem produtos feitos com tecidos naturais, malha respirável e até mesmo couro legítimo.

O couro natural é o material mais nobre, confortável e durável, enquanto o couro sintético é visualmente similar, mas com preço mais baixo, além de ser confortável ao toque e fácil de limpar. Já cadeiras revestidas de tecido natural ou misto com fibras sintéticas costumam ser confortáveis e apresentar boa troca de calor, mas podem ser mais difíceis de limpar.

Existe cadeira gamer barata?

Sim, o consumidor encontra opções de cadeiras gamer com preço baixo, assim como vai encontrar modelos profissionais ou muito sofisticados que custam bem mais caro.

A diferença está na qualidade dos materiais, na durabilidade e na presença de mais ajustes e regulagens para darem o suporte correto ao corpo do usuário.

Para quem passa muitas horas jogando e trabalhando no computador, é importante fazer um bom investimento em uma cadeira. Isso vai significar mais conforto, mas também mais qualidade de vida, com menos dores ou problemas musculares provocados por uma cadeira desconfortável e posição incorreta do corpo.

Existem cadeiras gamer de marcas mais famosas, tanto por patrocinarem equipes profissionais de e-sports como criadores de conteúdo. Mas não deixe de olhar também os modelos de marcas menos conhecidas. Como dissemos, o importante é a ergonomia, com os ajustes necessários para você trabalhar e jogar com conforto no dia a dia.