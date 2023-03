Resident Evil 4 Remake ganha demo no Capcom Spotlight; veja outros anúncios

O Capcom Spotlight ocorreu na noite desta quinta-feira (9) e revelou as últimas novidades das principais franquias da desenvolvedora. O anúncio principal, como já esperado, foi a chegada da demo de Resident Evil 4 Remake . Chamada de "Chainsaw Demo", a demonstração conta com os primeiros momentos da aventura de Leon Kennedy e já está disponível para o download em consoles PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X / S e PC.

Além disso, a desenvolvedora também mostrou mais detalhes de outros lançamentos que são muito aguardados pelo público, como Street Fighter 6 e Exoprimal. Confira, a seguir, tudo o que aconteceu no evento.

Mega Man Battle Network Legacy Collection

Para começar o Capcom Spotlight, tivemos Mega Man Battle Network Legacy Collection. Os dois volumes da coleção, totalizando 10 títulos no total, serão lançados para Nintendo Switch, Playstation 4 (PS4) e PC (Steam). Ao todo, a Legacy Collection contará 499 Patch cards de diferentes categorias, incluindo alguns que só estiveram disponíveis no Japão como cartões físicos. Os jogos ainda terão o Buster Max Mode, que aumentará o dano do Mega Man, acelerá o jogo e possibilitará que o player aproveite a história.

A Capcom também explicou o modo online e a possibilidade de batalhar com outras pessoas para evoluir seu rank e trocar cards. Por fim, a versão em inglês do anime Mega Man NT Warrior estará disponível para assistir a partir do dia 21 de março.

Street Fighter 6

World Tour, imersivo single player. Battle pub para o online. O último comentarista em tempo real que estará incluso no jogo será Hikaru Takahashi, uma atriz e modelo japonesa. Entre outros comentaristas já anunciados pela Capcom, estão Steve “TastySteve” Scott, James “jchensor” Chen e Thea Megan Trinidad, conhecida como Zelina Vega na WWE. Ao todo, os comentários em tempo real terão suporte para até 13 línguas diferentes.

No final do anúncio, foi confirmado que a Capcom Pro Tour 2023 será realizada no Street Fighter 6. O primeiro lugar receberá US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões), sendo que o valor do circuito contará com US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) em todos os torneios.

Exoprimal

Exoprimal ganhou um breve trailer com apresentação do enredo e gameplay. Na rápida amostra, foram exibidas armaduras, armas de fogo, utilização de armas brancas, escudos e até brocas, que estarão nas opções do arsenal para encarar os dinossauros. Também foi confirmado que o jogo será lançado no dia 14 de julho de 2023, com open beta marcado para entre 17 e 19 de março.

A Capcom também mostrou o Survival Pass, uma espécie de Battle Pass de títulos online, que permitirá que o jogador evolua de level e ganhe recompensas. Também haverá o caminho gratuito ou o Survival Pass Premium, que garantirá bônus disponíveis por tempo limitado, como skins para armaduras e armas.

Ghost Trick: Phantom Detective

Clássico jogo de mistério do mesmo criador de Ace Attorney, Ghost Trick retornará no dia 30 de junho de 2023 com Ghost Trick: Phantom Detective. O jogo conta a história de Sissel, um homem que foi morto, mas retorna como uma alma para tentar resolver os mistérios a respeito de sua morte. Com seus novos poderes, ele poderá interagir com o mundo real e mudar sua história e de outros personagens.

Monster Hunter Rise, antes exclusivo para Nintendo Switch, agora também está disponível para PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. A apresentação também mostrou a nova expansão Sunbreak, que será liberada em 28 de abril de 2023. Ela apresentará novas localizações, tipos de ataques e outras mecânicas de combate. O game também ganhou novas DLCs, que trarão mais itens para os jogadores aproveitarem.

Resident Evil 4 Remake

Por fim, o Capcom Spotlight fechou o evento com um tópico sobre a franquia Resident Evil. Primeiro, uma aparição do filme Resident Evil Death Island, revelando Jill Valentine bem no final do trailer. Em seguida, foi mostrado aquilo que todos aguardavam: a demo de Resident Evil 4 Remake. Chamada de Chaisaw Demo, ela já está disponível para o download no Playstation 4 (PS4), Playstation 5 (PS5), Xbox Series X/S e Steam. Essa versão de teste se passará no começo da aventura de Leon Kennedy, não terá tempo limite e poderá ser jogada quantas vezes o player desejar.