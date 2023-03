'Carro com ChatGPT' pode estar nos planos da General Motors

Com a nova tecnologia, os motoristas poderão interagir com seus veículos por meio de comandos de voz, tornando a experiência de condução mais intuitiva e prática. Seria possível fazer perguntas, obter respostas e até mesmo solicitar a execução de tarefas específicas, tudo isso sem precisar desviar a atenção do volante.

Scott Miller, vice-presidente da GM, complementa dizendo que o chatbot possibilitará aos usuários acessar informações existentes no manual do proprietário, programar funções específicas como códigos de abertura de portões, calendários, entre outras.

Considerando que a GM possui uma parceria com a Microsoft e que a gigante da tecnologia vem investindo no ChatGPT, a adoção do chatbot como parte dos veículos pode possibilitar muitas outras coisas, como ajudar os motoristas a encontrar destinos específicos, oferecer sugestões de rotas alternativas com base no tráfego em tempo real e fornecer informações úteis sobre o veículo, como níveis de combustível e pressão dos pneus.