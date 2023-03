Carro da Apple pode receber sensor similar ao do iPhone

Com patente registrada em 2022 , o carro da Apple estaria sendo testado intensamente pela companhia e, segundo o site Apple Insider, pode chegar ao mercado por menos de US$ 100.000, o que hoje equivale a R$ 519.650 em conversão direta, sem impostos. Segundo os principais rumores, o lançamento do carro pode ocorrer em 2026.

De acordo com os rumores, a Apple conta com mais de 200 motoristas e 67 veículos testando o sistema autônomo em vias públicas, de acordo com o California DMV. Para o lançamento, a empresa estaria trabalhando tanto na parte funcional quanto na logística e preço final do veículo. Inicialmente, o carro, que seria 100% automático, custaria algo em torno de US$ 100.000, mas o projeto pode contar com um sistema mais modesto de direção e custar menos que o previsto.