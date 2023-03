Cartola volta com escalação automática e mais novidades em 2023

O Cartola abre a temporada 2023 com novidades importantes na gameplay. O fantasy do Campeonato Brasileiro ganha o recurso de escalação automática, que promete ajudar jogadores com pouco tempo para definir o time, além de alterar o fechamento do mercado para 1 minuto antes do início da rodada, como já acontece na versão Express. Outra mudança interessante está na pontuação do capitão, que terá sua nota multiplicada por 1,5x, e não mais 2x, como aconteceu em 2022.

Já o técnico, outra opção recente do game, agora terá um ponto extra em caso de vitória de seu time, garantindo outra fonte de pontuação para os cartoleiros. Há ainda premiações por rodada para todos os jogadores do fantasy, além de sorteio de R$ 80 mil para assinantes do Cartola Pro pela Liga Globoplay. O TechTudo foi ao evento de lançamento da temporada 2023 do Cartola e traz mais novidades sobre o fantasy game. Confira a seguir.

Mudanças na Gameplay

O Cartola 2023 promete mais opções para facilitar a vida dos seus jogadores. A principal delas é a escalação automática, que permite definir seu time com apenas um clique. A opção promete “salvar” quem esqueceu de fechar sua equipe e precisa correr para não perder o fechamento. Com o recurso, o usuário pode mudar apenas peças pontuais, o que vai economizar tempo e otimizar o uso de recursos disponíveis. Vale lembrar que essa escalação se baseia em três fatores: formação padrão da sua equipe, patrimônio e status dos atletas. Assim, o jogo garante quem cabe no time (e vai jogar, de fato).

Outra novidade interessante é o fechamento do mercado 1 minuto antes do início do primeiro jogo da rodada. Isso vai garantir escolhas mais assertivas dos usuários, já que as escalações oficiais costumam sair até 1h antes das partidas. Esse prazo é o mesmo utilizado no Cartola Express, e foi bastante elogiado pela comunidade do fantasy game. Vale lembrar que, até 2019, o mercado ficava aberto até 2h antes da rodada, deixando muitos usuários “vendidos” com mudanças de última hora na escalação.

Pontuação e jogadores mais caros

A pontuação do Cartola 2023 também traz algumas mudanças, principalmente envolvendo o técnico e o capitão da equipe. Se em 2022 o atleta com a faixa tinha sua nota duplicada, agora os pontos serão multiplicados por 1,5x. Segundo a equipe do fantasy, isso se dá para equilibrar o desempenho dos usuários, que conviviam com uma alteração bastante brusca (tanto em caso negativo quanto positivo).

Já no caso do técnico, agora o jogo dará um ponto extra em caso de vitória do time sob seu comando. Ou seja: se o cartoleiro escolher Fernando Diniz como professor da sua equipe, além de ganhar pontos pelo desempenho do Fluminense na rodada, terá um extra em caso de vitória do tricolor carioca.

O novo scout inclui ainda o fim do passe incompleto, o que pode alterar as pontuações ao longo dos jogos. Entre os destaques do Brasileirão, o Cartola destaca os quatro nomes mais caros: Luis Suarez, do Grêmio, que custará C$ 23, Germán Cano, do Fluminense, por C$ 22, Raphael Veiga, do Palmeiras, por C$ 21 e Gabigol, do Flamengo, saindo a C$ 20.

Segundo o ex-jogador Roger Flores, embaixador do Cartola e comentarista de futebol do Grupo Globo, a principal novidade é a mudança no bônus do capitão. "Eu acho que iguala, porque quando o jogador acertava o capitão do time, ele era o melhor na partida e pontuava, dava um salto grande, até desproporcional".

Além dele, Fred, ex-jogador de futebol e técnico do Cartola, também comentou sobre as novidades do game. Inclusive, como um dos maiores pontuadores do jogo -- em 2011, fez 35.90 --, arriscou um palpite para esse ano: "Sem clubismo, nem nada..., mas eu acho que vai ser o Germán Cano".

Premiações e Cartola Express

Em 2023, o Cartola também traz mais premiações em dinheiro, tanto para os cartoleiros que jogam a versão gratuita do fantasy quanto para quem assina o Pro, que terá a Liga Globoplay, exclusiva e com prêmios de até R$ 10 mil. Haverá ainda um sorteio envolvendo usuários Pro que pode pagar até R$ 80 mil.

No Cartola Express, modalidade do fantasy que permite ganhos em dinheiro por rodada, as novidades envolvem melhorias na estética da plataforma, que fica mais familiar e parecida com a versão tradicional, assim como nas funções, com a chegada do banco de reservas e a junção de zagueiros e laterais na categoria de “defensores”, permitindo uma variação maior na escalação.

Agora também será possível escalar até 6 jogadores do mesmo time, superando os 5 da temporada passada. Dessa forma, fica mais fácil “apostar” na vitória de uma equipe específica e ter um retorno maior com o desempenho dos craques em campo.

Assim, Roger Flores sugeriu que, no Express, vale a pena embarcar no modo principal, escalando jogo a jogo. Além disso, deixou em aberto a possibilidade de uma nova competição abraçada pelo Fantasy, como aconteceu com a Copa do Mundo e o Paulistão.

Vale lembrar que o mercado do Cartola 2023 já está aberto e usuários podem conhecer as plataformas e escalar seus times para a primeira rodada do Brasileirão, que começa em 1 mês, no dia 15 de abril. Para quem está começando a jogar o fantasy game, Roger Flores afirmou que a chave para um bom desempenho é prestar atenção nas estatísticas e entender o funcionamento do jogo.

"Logicamente, você tem que estar ligado em tudo: nas estatísticas, nos scouts, ver essas mudanças de passe incompleto que tiraram a pontuação, e ver as novidades pra esse ano em relação à pontuação", explicou.

