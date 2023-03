A CazéTV é o canal de streaming mais popular do mundo em 2023, segundo levantamento divulgado pelo site Streams Charts na última segunda-feira (27). Criado originalmente pelo streamer Casimiro Miguel para transmitir a Copa do Mundo do Qatar, o canal atualmente apresenta diariamente uma variedade de conteúdos esportivos que fazem sucesso no YouTube .

No último sábado, 25 de fevereiro, a transmissão da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Botafogo, pela nona rodada do Campeonato Carioca de 2023, atingiu o pico de mais de 2 milhões de espectadores simultâneos. Veja mais detalhes a seguir.

1 de 2 A CazéTV obteve o recorde de maior público simultâneo durante Botafogo x Flamengo — Foto: Reprodução/CazéTV A CazéTV obteve o recorde de maior público simultâneo durante Botafogo x Flamengo — Foto: Reprodução/CazéTV

O recorde conquistado pelo influenciador digital e sua equipe foi registrado durante os minutos finais do clássico entre o time de General Severiano e o Rubro-Negro — inclusive, superando o desempenho dos canais oficiais do clube francês Paris Saint-Germain (PSG) e da Nintendo no YouTube. Para mais, a transmissão atraiu um público médio de 1.031.682 espectadores ao longo de suas 4 horas de duração, número que representa um aumento de 409% em relação à livestream anterior.

2 de 2 A CazéTV atingiu o pico de 2 milhões de espectadores, superando canais populares, como PSG, Nintendo e ABC News — Foto: Reprodução/Streams Charts A CazéTV atingiu o pico de 2 milhões de espectadores, superando canais populares, como PSG, Nintendo e ABC News — Foto: Reprodução/Streams Charts

Considerando somente o mês de fevereiro, a performance da CazéTV foi ainda mais impressionante. Durante o período, o canal ganhou 730 mil inscritos, o que representa um acréscimo significativo em relação aos 270 mil obtidos em janeiro. Além disso, a média de público duplicou, e a quantidade de horas assistidas no canal cresceu 25,8% no mês em que transmitiu partidas do Cariocão e do Mundial de Clubes da FIFA.

Vale ressaltar que Casimiro ainda transmitirá, no YouTube e na Twitch, os 19 jogos do Athletico-PR como mandante no Campeonato Brasileiro deste ano. Recentemente, ele também fechou uma parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) para a produção de conteúdos exclusivos com os atletas do Time Brasil que participarão do Pan-Americano de Santiago, em outubro, e dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.