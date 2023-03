CazéTV renova recorde mundial de público em Vasco x Flamengo

A CazéTV alcançou um feito histórico no último domingo (19), ao quebrar o próprio recorde de pico de visualizações durante o clássico entre Vasco da Gama e Flamengo, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. De acordo com o site Streams Charts, foram registrados 4,8 milhões de aparelhos conectados simultaneamente no final do segundo tempo, tornando a livestream a mais assistida do mundo em 2023. Vale ressaltar que os números incluem apenas os espectadores no YouTube , mesmo que a partida tenha sido exibida também na Twitch pelo streamer Casimiro Miguel.

1 de 2 Vasco x Flamengo na CazéTV foi a livestream mais assistida do mundo em 2023 — Foto: Reprodução/CazéTV Vasco x Flamengo na CazéTV foi a livestream mais assistida do mundo em 2023 — Foto: Reprodução/CazéTV

A transmissão que quebrou o recorde durou quase 4,5h e acumulou 8,9 milhões de horas assistidas. Com uma média de público de pouco mais de 2 milhões de espectadores, a partida terminou com a vitória do Flamengo por 3 a 1 (6 a 3 no agregado) sobre o Cruzmaltino, garantindo a classificação do rubro-negro para a final do estadual, onde enfrentará pela quarta vez consecutiva o Fluminense, atual campeão do Cariocão.

O feito de Casimiro e sua equipe é ainda mais impressionante se comparado à sua marca anterior, estabelecida em fevereiro deste ano, quando a transmissão exclusiva de Botafogo x Flamengo, ainda na primeira fase do torneio, atingiu o pico de cerca de 2 milhões de viewers. Ao obter mais do que o dobro deste resultado, a CazéTV garante mais uma vez sua posição no topo da lista dos canais de streaming mais populares neste ano, segundo o ranking que analisa sete plataformas do ramo.

O segundo lugar é ocupado pelo espanhol TheGrefg, que atraiu 1,7 milhão de espectadores em janeiro com a exibição dos Prêmios ESLAND, uma cerimônia em homenagem à comunidade de criadores de conteúdo em países de língua espanhola. As apresentações do primeiro Nintendo Direct de 2023 e do 71º concurso de beleza Miss Universo também foram superadas pelo influenciador brasileiro, como destacado pelo Streams Charts.

2 de 2 CazéTV atingiu o pico de 4,8 milhões de aparelhos conectados simultaneamente no último domingo (19) — Foto: Divulgação/Streams Charts CazéTV atingiu o pico de 4,8 milhões de aparelhos conectados simultaneamente no último domingo (19) — Foto: Divulgação/Streams Charts

É importante lembrar que Casimiro já havia batido o recorde no streaming no ano passado, quando mais de 6,1 milhões de aparelhos sintonizaram ao mesmo tempo a live da eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. O próximo cofronto que o público poderá assistir pelos canais CazéTV e Casimito, no YouTube e na Twitch, respectivamente, é Botafogo x Portuguesa-RJ, pela semifinal da Taça Rio, na próxima segunda-feira (27), às 20h (de Brasília).