CBLOL 2023: cinco equipes garantem vagas na fase eliminatória do 1° Split

A penúltima semana da fase de pontos do CBLOL 2023 (1° Split) se encerrou neste domingo (12). As rodadas da Semana 8 serviram, em especial, para confirmar quase todas as classificadas aos playoffs. Isolada na liderança com 12 vitórias em 16 jogos, a Los Grandes já havia carimbado o passaporte para os playoffs no sábado (11), mas com a vitória sobre a KaBuM! Esports neste domingo (12), ela também confirmou sua passagem às semifinais. A equipe ainda corre um pequeno risco de perder a liderança, embora a tendência do esquadrão seja manter essa posição na Semana 9.

Os outros times já classificados à fase eliminatória são paiN Gaming, RED Canids Kalunga, LOUD e Fluxo. Entretanto, ainda haverão confrontos para decidirem as vagas das semifinais. A batalha pela última vaga restante na fase eliminatória será disputada na Semana 9 entre FURIA, INTZ e KaBuM! Esports, enquanto Liberty e Vivo Keyd Stars não possuem mais chances. A seguir, veja todos os detalhes da decisiva Semana 8. Lembrando que você pode assistir à competição nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube.

1 de 4 Com Los Grandes garantida nas semifinais, Fluxo, paiN, LOUD e RED ainda batalham pelo Top 4 — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL Com Los Grandes garantida nas semifinais, Fluxo, paiN, LOUD e RED ainda batalham pelo Top 4 — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

paiN empata o paINTZ

Um dos principais clássicos do cenário competitivo de League of Legends no Brasil, paiN Gaming contra INTZ, o paINTZ, voltou a ocorrer no sábado (11). No confronto entre as rivais no primeiro turno, ambas estavam em um momento bastante irregular na competição, mas o duelo passou longe de ser acirrado. Os intrépidos, liderados por Júlio "NOsFerus" Cruz, dominaram o jogo de ponta a ponta, aumentaram a crise da paiN e desempataram o clássico paINTZ: 28 vitórias da INTZ contra 27 vitórias da paiN.

Entretanto, o clássico paINTZ do segundo turno foi bem diferente. A paiN ditou o ritmo da partida desde o primeiro minuto e não deu espaço para a INTZ, que fez uma das suas piores partidas desta etapa do CBLOL 2023. Com a vitória, os tradicionais confirmaram a boa fase, empataram o clássico em 28 x 28 e deram um passo muito importante rumo aos playoffs. A INTZ, por sua vez, ficou ainda mais pressionada na batalha para chegar na próxima fase.

2 de 4 Cariok fez um jogo perfeito com a campeã Vi e liderou a paiN para uma vitória tranquila sobre os Intrépidos — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL Cariok fez um jogo perfeito com a campeã Vi e liderou a paiN para uma vitória tranquila sobre os Intrépidos — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Liderança indesejada

A Los Grandes é a líder isolada do CBLOL 2023 (1° Split). São 12 vitórias contra 10 vitórias da paiN Gaming e RED Canids Kalunga, empatadas na segunda colocação. Apesar de a liderança ser sinônimo de regularidade e mostrar o caminho certo que a equipe está seguindo, ela também pode ser razão de preocupação para a Los. A razão é a espécie de "maldição" envolvendo a liderança da fase de pontos desde o início do sistema de franquias na competição.

Em resumo, todas as equipes que foram líderes da fase de pontos não conseguiram manter o mesmo nível para os playoffs e deixaram o título escapar. Por sinal, é curioso ver jogadores da Los não se importando com a ótima fase. O atirador Lucas "Netuno" Flores afirmou, em entrevista após vitória sobre a KaBuM! neste domingo (12), que é preferível ficar com o Top 2 para evitar a "zica" do líder.

3 de 4 Netuno afirmou, em entrevista, que prefere evitar a liderança e fugir da "zica" dos líderes da fase de pontos — Foto: Divulgação/Cesar Galeão e Bruno Alvares/CBLOL Netuno afirmou, em entrevista, que prefere evitar a liderança e fugir da "zica" dos líderes da fase de pontos — Foto: Divulgação/Cesar Galeão e Bruno Alvares/CBLOL

O Top 6 para as últimas rodadas

A fase de pontos da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) já conta com cinco equipes garantidas no cobiçado Top 6, onde estarão todos os times classificados aos playoffs. O primeiro esquadrão a confirmar sua vaga foi a Los Grandes, após uma vitória sobre a Liberty no sábado (11). A equipe derrotada fez um bom primeiro turno, mas entrou em uma péssima fase durante a segunda parte e não conseguiu mais se livrar dela. Sua derrota para a RED Kalunga, neste domingo (12), confirmou o time como o primeiro eliminado do 1° Split, mesmo sem ser o lanterna da fase de pontos.

Vale destacar que a Los Grandes é a única equipe garantida no Top 4, espaço da tabela onde estarão os times classificados diretamente para as semifinais. Por outro lado, paiN Gaming, LOUD, RED e Fluxo ainda precisam lutar pelo Top 4 na Semana 9. A última vaga da fase eliminatória será disputada por FURIA (7 vitórias), INTZ (6 vitórias) e KaBuM! (6 vitórias). Além da Liberty, a Vivo Keyd Stars também deu adeus ao sonho dos playoffs.

4 de 4 Atual campeã, LOUD já está classificada para os playoffs, mas ainda tentará buscar a vaga direta para os playoffs contra paiN, LOUD, RED e Fluxo — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL Atual campeã, LOUD já está classificada para os playoffs, mas ainda tentará buscar a vaga direta para os playoffs contra paiN, LOUD, RED e Fluxo — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Resultados (Semana 8)

Sábado (11/03)

LOUD 1 x 0 Vivo Keyd Stars

Fluxo 0 x 1 FURIA

RED Canids Kalunga 1 x 0 KaBuM! Esports

Los Grandes 1 x 0 Liberty

paiN Gaming 1 x 0 INTZ

Domingo (12/03)

KaBuM! Esports 0 x 1 Los Grandes

FURIA 0 x 1 paiN Gaming

Liberty 0 x 1 RED Canids Kalunga

INTZ 0 x 1 LOUD

Vivo Keyd Stars 0 x 1 Fluxo

CBLOL 2023 (1° Split) – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias–Derrotas 1° Los Grandes 12–4 2° RED Canids Kalunga 10–6 3° LOUD 10–6 4° paiN Gaming 10–6 5° Fluxo 10–6 6° FURIA 7–9 7° INTZ 6–10 8° KaBuM! Esports 6–10 9° Liberty 5–11 10° Vivo Keyd Stars 4–12

Próximos jogos (Semana 9)

Sábado (18/03)

LOUD x Los Grandes (13h)

paiN Gaming x Liberty (14h)

INTZ x Fluxo (15h)

KaBuM! Esports x Vivo Keyd Stars (16h)

RED Canids Kalunga x FURIA (17h)

Domingo (19/03)

paiN Gaming x KaBuM! Esports (13h)

LOUD x Liberty (14h)

Vivo Keyd Stars x INTZ (15h)

Fluxo x RED Canids Kalunga (16h)

Los Grandes x FURIA (17h)

Com informações de LoL Esports e Liquipedia

