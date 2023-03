CBLOL 2023: Los Grandes é derrotada pela FURIA e perde a liderança

A Los Grandes perdeu para FURIA neste domingo (19) e amargou a terceira colocação da fase de pontos do CBLOL 2023 (1° Split). O duelo, que finalizou a Semana 9, não teve o roteiro esperado da FURIA, precisando da vitória para chegar aos playoffs. Os panteras chegaram à última rodada já garantidos na próxima fase, restando apenas tentar frustrar a rival Los Grandes e tirá-la da liderança. No final, a missão extra da FURIA deu certo. Bastante apagada no confronto, a equipe de Filipe "Ranger" Brombilla foi dominada de ponta a ponta e não conseguiu a primeira colocação da etapa regular do torneio de League of Legends .

Quem mais comemorou a vitória da FURIA foi a paiN Gaming, a líder da fase de pontos. Após um primeiro turno decepcionante, os tradicionais encerraram o segundo turno com a melhor campanha entre todas as dez equipes e adquiriram o status de favoritos para os playoffs. A seguir, veja todos os detalhes da última semana de fase de pontos e do começo das eliminatórias. Lembrando que você pode assistir à competição nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube.

1 de 4 Los Grandes encerrou a Semana 9 com duas derrotas e perdeu a liderança para a paiN — Foto: Divulgação/Cesar Galeão e Bruno Alvares/CBLOL Los Grandes encerrou a Semana 9 com duas derrotas e perdeu a liderança para a paiN — Foto: Divulgação/Cesar Galeão e Bruno Alvares/CBLOL

O melhor time do segundo turno

A paiN Gaming encerrou o primeiro turno do CBLOL 2023 (1° Split) com um resultado negativo de quatro vitórias e cinco derrotas. Os tradicionais se encontravam em uma fase muito irregular e todos os seus jogadores, em especial o caçador Marcos "Cariok" Oliveira, recebiam muitas críticas de seus torcedores devido às atuações bastante abaixo do esperado. No entanto, no momento da virada para o segundo turno, a paiN se tornou um time muito diferente e passou a apresentar as melhores atuações entre todas as equipes da competição.

Cariok e seus companheiros ignoraram as críticas negativas, se reinventaram e fecharam o segundo turno com oito vitórias e apenas uma derrota. Suas últimas vítimas, em jogos realizados na Semana 9, foram a já eliminada Liberty, no sábado (18), e a KaBuM! Esports, neste domingo (19), o que resultou na eliminação dos ninjas. A ótima atuação no segundo turno coloca a paiN como a equipe que chega mais forte para os playoffs na batalha pelo título e a vaga no Mid-Season Invitational (MSI) 2023.

2 de 4 Cariok foi um dos jogadores mais criticados pela torcida da paiN durante o primeiro turno, mas deu a volta por cima e se tornou o pilar da recuperação de sua equipe — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL Cariok foi um dos jogadores mais criticados pela torcida da paiN durante o primeiro turno, mas deu a volta por cima e se tornou o pilar da recuperação de sua equipe — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Final anticlimático

Para a Semana 9, as atenções ficaram voltadas, principalmente, para a batalha pela última vaga nos playoffs. FURIA, INTZ e KaBuM! Esports eram os esquadrões que brigavam pela passagem para a próxima fase. Esse duelo poderia render momentos incríveis para o encerramento da fase de pontos. Em especial, com a FURIA encarando no último jogo deste domingo (19) a Los Grandes, equipe que conta com dois ex-jogadores dos panteras, Filipe "Ranger" Brombilla e Lucas "Netuno" Flores, e que ainda precisava assegurar a liderança. O roteiro estava preparado para entregar uma história digna de cinema, mas o final não foi tão feliz para os espectadores sedentos por entretenimento.

Para começar, a KaBuM! perdeu para a paiN no primeiro jogo deste domingo (19) e foi eliminada da disputa. Depois, no terceiro jogo do dia, a INTZ jogou contra a já eliminada Vivo Keyd Stars. Favorita, a INTZ precisava vencer para seguir sonhando com a vaga e garantir o roteiro perfeito, com a FURIA precisando vencer a Los Grandes e seus ex-jogadores na última rodada da fase de pontos. No entanto, a VKS chegou para estragar a festa, fez um jogo controlado, eliminou os intrépidos e confirmou a classificação da FURIA de forma antecipada.

3 de 4 INTZ fez sua melhor campanha na fase de pontos desde o começo das franquias, mas não foi o bastante para chegar aos playoffs — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL INTZ fez sua melhor campanha na fase de pontos desde o começo das franquias, mas não foi o bastante para chegar aos playoffs — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

A confirmação do Top 4

A busca pelo Top 4 também estava entre os objetivos das equipes na parte superior da tabela de classificação por conta das quatro vagas diretas para as semifinais dos playoffs. Porém, a confirmação do Top 4 ocorreu rapidamente, com uma vitória convincente da RED Canids Kalunga para cima do Fluxo neste domingo (19). Assim, o quarteto ficou formado, além da RED, por Los Grandes, paiN Gaming e LOUD. Fluxo e FURIA ficaram com a quinta e sexta colocação, respectivamente, e avançaram para o duelo de eliminação nos playoffs.

Com isso, faltava apenas saber a ordem do Top 4. Com duas derrotas na Semana 9, a Los Grandes caiu para a terceira colocação. Ao mesmo tempo, subiu a paiN Gaming para a liderança, lugar da tabela que possibilita o time a escolher sua adversária nas semifinais. Fecharam o Top 4 LOUD, Los Grandes e RED Canids Kalunga. Vale destacar que as três primeiras fecharam essa fase com 12 vitórias, diferenciando-se apenas pelos critérios de desempate.

4 de 4 paiN Gaming foi a líder da fase de pontos e escolheu a RED para encarar na semifinal — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL paiN Gaming foi a líder da fase de pontos e escolheu a RED para encarar na semifinal — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Resultados (Semana 9)

Sábado (18/03)

LOUD 1 x 0 Los Grandes

paiN Gaming 1 x 0 Liberty

INTZ 1 x 0 Fluxo

KaBuM! Esports 1 x 0 Vivo Keyd Stars

RED Canids Kalunga 0 x 1 FURIA

Domingo (19/03)

paiN Gaming 1 x 0 KaBuM! Esports

LOUD 1 x 0 Liberty

Vivo Keyd Stars 1 x 0 INTZ

Fluxo 0 x 1 RED Canids Kalunga

Los Grandes 0 x 1 FURIA

CBLOL 2023 (1° Split) – Tabela Final de Classificação da Fase de Pontos Colocação Equipe Vitórias–Derrotas 1° paiN Gaming 12–6 2° LOUD 12–6 3° Los Grandes 12–6 4° RED Canids Kalunga 11–7 5° Fluxo 10–8 6° FURIA 9–9 7° INTZ 7–11 8° KaBuM! Esports 7–11 9° Vivo Keyd Stars 5–13 10° Liberty 5–13

Próximos jogos (playoffs)

Os playoffs, ou fase eliminatória, começam já na próxima sexta-feira (24). Essa fase do CBLOL 2023 (1° Split) ocorrerá em uma chave de eliminação dupla, com chave superior e chave inferior. A grande final acontece no dia 15 de abril e definirá a campeã da primeira etapa e a representante brasileira no Mid-Season Invitational (MSI) 2023, torneio internacional que será realizado entre os dias 2 e 21 de maio na cidade de Londres, capital da Inglaterra.