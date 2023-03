CBLOL 2023: LOUD vence a Los e encara a paiN na final da chave superior

A LOUD venceu a Los Grandes neste domingo (26), e agora avança contra a paiN Gaming pela chave superior dos playoffs do CBLOL 2023 (1° Split). LOUD e Los apresentaram um confronto um pouco mais equilibrado hoje. A primeira iniciou confirmou logo de início o favoritismo no duelo, enquanto a segunda fazia o possível para se reinventar durante a série e superar sua adversária. Apesar dos esforços da Los, a LOUD tinha Leonardo "Robo" Souza para levar tranquilidade às partidas e assegurar essa importante vitória por 3–1.

Graças ao resultado, a LOUD estará na chave superior, que ocorre no próximo domingo (2), disputando contra a paiN Gaming uma vaga na grande final. Já a Los Grandes caiu para a semifinal da chave inferior, e só volta a jogar no dia 8 de abril, contra o vencedor do duelo entre FURIA e RED Canids Kalunga. Vale lembrar que você pode assistir a todos os jogos nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube. A seguir, veja todos os detalhes da série entre LOUD e Los Grandes e sobre os outros jogos dos playoffs.

Jogo 1

O primeiro jogo da MD5 teve uma vitória construída já no draft. A LOUD criou uma composição de muita resistência, com destaque para o Renekton nas mãos de Leonardo "Robo" Souza, enquanto a Los não se precaveu com peças capazes de derrubar a defesa adversária com mais facilidade. No começo, houve diferenças de atitude por parte das rivais, com a LOUD focando nos objetivos, e a Los tentando devolver com abates de Filipe "Ranger" Brombilla (Wukong). No entanto, antes das lutas entre equipes, o crescimento de Robo (Renekton) na rota superior já preocupava a Los e já indicava como seria o decorrer da partida.

Na primeira grande luta, a Los até foi bem apesar de ter perdido o Arauto, permaneceu com seus jogadores vivos e ainda abateu Park "Croc" Jong-hoon (Sejuani). Porém, na luta seguinte, essa pelo dragão, a LOUD soube emplacar sua composição, Robo (Renekton) fez uma ótima linha de frente e Moon "Route" Geom-su (Aphelios) ainda achou um triple kill para sua equipe vencer a luta. Depois, não houve mais resistência por parte da Los - que viu a LOUD ficar com a alma do dragão rapidamente e confirmar uma tranquila vitória em apenas 28 minutos.

Jogo 2

Para o segundo jogo, a Los Grandes apresentou um draft superior, surpreendendo, em especial, com a escolha de Veigar para o atirador Lucas "Netuno" Flores. Já a LOUD praticamente provocou sua rival ao levar os picks de Malphite e Ahri para a partida, dois campeões utilizados pela Los no jogo anterior. O first blood até ficou para a LOUD, em ótimo roamming de Leonardo "Robo" Souza (Malphite) para a rota do meio, mas a postura da Los foi bem diferente no restante da partida. Filipe "Ranger" Brombilla (Sejuani) chamou mais sua equipe para os objetivos neutros, ao mesmo tempo em que se movimentava sem parar pelo mapa e executava ganks com sucesso, levando mais vantagem para seus companheiros.

A LOUD ainda tentou responder ao buscar alguns dragões, mas, em relação às lutas entre equipes, só um lado parecia jogar. Entre os ótimos momentos da Los, podemos citar a jogada aos 22 minutos de partida, quando Kim "Lava" Tae-hoon (Sylas) usou de forma espetacular a ultimate roubada do Amumu adversário para garantir a vitória na luta para sua equipe. Embora Park "Croc" Jong-hoon (Vi) ainda tenha conseguido vantagem com um roubo de Barão aos 29 minutos, a Los se manteve superior, garantiu a alma do dragão aos 35 minutos e chegou à vitória logo em seguida.

Jogo 3

O terceiro jogo da série foi um pouco mais equilibrado, mas ainda apresentou uma superioridade do lado azul de Summoner's Rift, em que estava a LOUD. O começo da Los Grandes, no entanto, foi promissor. Mesmo perdendo o primeiro dragão, aos 6 minutos, o esquadrão conseguiu punir os jogadores da LOUD com alguns abates. Depois, aos 9 minutos, os caçadores se encontraram na rota inferior, mas foi Denilson "Ceos" Oliveira (Amumu) quem brilhou com uma ótima ultimate em combinação com a ultimate da Miss Fortune de Moon "Route" Geom-su.

Eventualmente, a LOUD foi adquirindo mais vantagens e, de pouco em pouco, dominando o mapa. A última resposta decente da Los Grandes veio aos 24 minutos, quando o esquadrão viu a LOUD fazer a alma do dragão e conseguiu punir abatendo todos os adversários. Entretanto, isso não foi o bastante, pois a LOUD retornou para fazer o Barão e o Dragão Ancião, esse com um Ace como bônus. Por fim, aos 34 minutos, Leonardo "Robo" Souza presenteou os espectadores com uma jogada fenomenal de Olaf, que resultou em um triple kill na base adversária e a vitória da LOUD.

Jogo 4

Em relação ao draft do quarto jogo, chamou a atenção as escolhas da Los Grandes em colocar Vinicius "Zay" Viana para jogar com Blitckrank e em deixar o perigoso Renekton de Leonardo "Robo" Souza liberado para o duelo. Mais uma vez, os caçadores tentaram ditar o ritmo da partida, subindo e descendo Summoner's Rift a cada segundo. Mesmo assim, o first blood só saiu aos 8 minutos, com a chagada de Filipe "Ranger" Brombilla (Wukong) e um bom Puxão Biônico de Zay (Blitzcrank), garantindo o abate para Lucas "Netuno" Flores (Aphelios). A resposta da LOUD veio com um arauto na rota superior aos 12 minutos, resultando em duas torres derrubadas.

Havia a vantagem de ouro, mas foi a execução das lutas da LOUD que a colocaram em uma situação mais favorável no jogo. Mesmo com a Los realizando boas iniciações, sua rival entregou respostas à altura e foi ficando cada vez mais confortável na partida. Aos 25 minutos, Robo (Renekton) conseguiu chegar atrás das linhas inimigas pela rota do meio e levou sua equipe a aplicar um Ace e a fazer o primeiro Barão do jogo. Com 27 minutos no relógio, Shin "HiRit" Tae-min (Gnar) tentou uma manobra desesperada com um teleporte atrás dos adversários, mas a desvantagem era muito grande, e a tática não funcionou. Sem dificuldades, a LOUD apenas empurrou a Los para a base e derrubou o nexus aos 33 minutos.

FURIA e paiN também avançam

A super semana dos playoffs foi finalizada neste domingo (26) e teve seus outros jogos realizados na sexta-feira (24) e no sábado (25). Na sexta-feira (24), aconteceu a primeira série de eliminação dos playoffs. FURIA e Fluxo disputaram uma MD5 pela Rodada 1 da chave inferior e buscavam a sobrevivência na competição. Entretanto, a má fase do Fluxo na reta final da etapa regular perseguiu o esquadrão nesse duelo, e seus adversários souberam aproveitar. A FURIA, com ótima atuação de sua rota inferior, formada por Matheus “Trigo” Nobrega e Andrey “Ayu” Saraiva, venceu por 3–0 de forma unilateral, eliminou o fluxo e avançou.

Já no sábado (25), esperava-se uma série MD5 mais equilibrada entre paiN Gaming e RED Canids Kalunga, válida pela semifinal da chave superior, embora os tradicionais viessem em uma fase melhor do que a da matilha. Apesar de a RED mostrar um early game mais organizado de uma forma geral, a paiN soube administrar melhor suas ações pelo mid game de todas as partidas e não sofreu grandes sustos para aplicar um 3–0, avançar para a final da chave superior e jogar a rival para a chave inferior.

Próximos jogos dos playoffs

Sábado, 1° de abril

13h – RED Canids x FURIA (quartas de final da chave inferior)

Domingo, 2 de abril

13h – paiN Gaming x LOUD (final da chave superior)

Com informações de LoL Esports e Liquipedia

