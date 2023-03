CBLOL 2023: paiN encerra sequência de vitórias do Fluxo e Los Grandes sobe

A paiN Gaming superou o Fluxo, no último jogo deste domingo (5), e acabou com a sequência de oito jogos invictos da rival no CBLOL 2023 (1° Split). Os tradicionais vinham em uma batalha para espantar a crise e cumpriram sua missão apresentando um excelente League of Legends durante a Semana 7. O time também venceu a Los Grandes no sábado (4), outra equipe que estava no topo da tabela de classificação. Curiosamente, a Los acabou favorecida com essa vitória da paiN sobre o Fluxo, pois venceu a INTZ neste domingo (5) e pôde voltar à liderança.

A Semana 7 também contou com a lanterna Vivo Keyd Stars se mantendo viva no limite da competição, e a tabela de classificação prometendo uma disputa até a última rodada pelas vagas na próxima fase. Os principais detalhes da Semana 7 e a tabela atualizada você confere a seguir. Lembrando que o torneio é transmitido ao vivo nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube.

Não depende mais de si

A Vivo Keyd Stars não depende mais de si para se classificar à próxima fase CBLOL 2023 (1° Split). Durante a Semana 6, a VKS protagonizou um momento emocionante após vitória espetacular sobre a então líder Los Grandes, com os jogadores explodindo de alegria, saltando de suas cadeiras e distribuindo abraços entre eles. Era um sentimento óbvio de que a esperança de uma heroica classificação ainda existia, embora a situação da VKS ainda fosse crítica, isolada na lanterna e precisando vencer todos os seus jogos restantes. Infelizmente para os guerreiros, a euforia deu lugar às lágrimas no sábado (4), após duelo contra a RED Canids Kalunga.

A VKS voltou a mostrar que suas mudanças na lineup surtiram o efeito desejado. A equipe jogou de igual para igual contra a RED até próximo dos 25 minutos de jogo, quando assumiu a liderança no ouro e passou a ter o potencial de até finalizar o confronto. Porém, em uma decisão equivocada do atirador Miguel "ST3PZ" Rezek (Zeri) ao iniciar uma luta pelo rota do meio aos 30 minutos de jogo, a RED, mais organizada, respondeu à altura e adquiriu a vantagem para dominar o jogo até a vitória. Para finalizar, os jogadores da Matilha provocaram com um sinal de "Descanse em paz", embora a VKS ainda esteja matematicamente viva no torneio.

Mais uma sequência encerrada

Após a Los Grandes perder uma sequência de sete vitórias, lá na Semana 5, chegou a vez de outro time sofrer da mesma frustração. O Fluxo não estava há sete jogos invicto como a Los Grandes. Na verdade, eram oito vitórias seguidas. A mais recente havia sido no sábado (4) em confronto bastante tranquilo contra uma irregular KaBuM! Esports. Sua rival deste domingo (5), a paiN Gaming, também vinha de uma campanha irregular, mas já mostrava sinais de recuperação, como foi na excelente vitória sobre a então líder Los Grandes no último confronto de sábado (4).

Falando em Los Grandes, a vitória do time sobre a INTZ neste domingo (5) rendeu a liderança momentânea e jogou o Fluxo para a segunda colocação. O último duelo da rodada deste domingo (5) prometia bastante e tinha como favorito o Fluxo. Entretanto, apesar de um começo promissor do esquadrão, forçando dois flashs da paiN logo nos primeiros minutos, foram os tradicionais que dominaram o duelo. Foi um jogo muito controlado por parte da paiN, que não tomou conhecimento da rival, ajudou a Los Grandes a manter a liderança e acabou com a sequência da rival.

Nada definido na zona de classificação

O CBLOL 2023 (1° Split) vai se consolidando, a cada semana, como a edição mais disputada de todos os tempos. Ao final da Semana 7, o meio de tabela segue com as equipes muito próximas umas das outras e mostra que a disputa pela classificação na fase eliminatória se estenderá até a última semana, a Semana 9. Vale lembrar que são apenas seis vagas nos playoffs para as dez equipes presentes no CBLOL e todas seguem com chances de chegar lá. A própria Vivo Keyd Stars, lanterna do momento, possui chances matemáticas de alcançar a zona de classificação, principalmente após a vitória sobre a penúltima colocada Liberty neste domingo (5).

Enquanto isso, com exceção da Los Grandes, praticamente consolidada na liderança, e o Fluxo, que sofreu um tropeço neste domingo (5), mas segue firme na vice-liderança, os demais times estão em uma disputa muito acirrada no meio da tabela. Para se ter uma ideia, paiN, LOUD e RED, todas com oito vitórias, estão empatadas na terceira colocação e a apenas duas vitórias à frente de KaBuM! Esports, FURIA e INTZ, três times com seis vitórias, empatados na sexta colocação e separados apenas pelos critérios de desempate. As duas últimas semanas de fase de pontos certamente reservam muita emoção para encontrar um espaço no Top 6.

Resultados (Semana 7)

Sábado (04/03)

INTZ 1 x 0 Liberty

Vivo Keyd Stars 0 x 1 RED Canids Kalunga

FURIA 0 x 1 LOUD

KaBuM! Esports 0 x 1 Fluxo

paiN Gaming 1 x 0 Los Grandes

Domingo (05/03)

FURIA 0 x 1 KaBuM! Esports

LOUD 1 x 0 RED Canids Kalunga

Los Grandes 1 x 0 INTZ

Liberty 0 x 1 Vivo Keyd Stars

Fluxo 0 x 1 paiN Gaming

CBLOL 2023 (1° Split) – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias–Derrotas 1° Los Grandes 10–4 2° Fluxo 9–5 3° LOUD 8–6 4° RED Canids Kalunga 8–6 5° paiN Gaming 8–6 6° KaBuM! Esports 6–8 7° INTZ 6–8 8° FURIA 6–8 9° Liberty 5–9 10° Vivo Keyd Stars 4–10

Próximos jogos (Semana 8)

Sábado (11/03)

LOUD x Vivo Keyd Stars (13h)

Fluxo x FURIA (14h)

RED Canids Kalunga x KaBuM! Esports (15h)

Los Grandes x Liberty (16h)

paiN Gaming x INTZ (17h)

Domingo (12/03)

KaBuM! Esports x Los Grandes (13h)

FURIA x paiN Gaming (14h)

Liberty x RED Canids Kalunga (15h)

INTZ x LOUD (16h)

Vivo Keyd Stars x Fluxo (17h)