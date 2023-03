CCXP 2023 anuncia preços de ingressos e pacotes; veja valores

A CCXP divulgou os preços do primeiro lote de ingressos da feira de 2023 em suas redes sociais nesta quinta-feira (23). As entradas têm valores que variam entre R$ 160 até R$ 12.500. As vendas começam a partir do dia 6 de abril, às 12h, no site oficial da própria CCXP. O maior evento da cultura pop do país acontece entre 30 de novembro a 3 de dezembro, na São Paulo Expo, na capital paulista. Vale destacar também que, no ano passado, grandes atrações marcaram presença na convenção, como os astros do cinema e televisão Keanu Reeves (John Wick), Pedro Pascal (The Last of Us), Tenoch Huerta (Pantera Negra) e Jenna Ortega (Wandinha), por exemplo.