Celulares com novo Snapdragon serão 50% mais rápidos, diz Qualcomm

A Qualcomm apresentou a nova linha de processadores dedicados aos celulares Android com ficha técnica intermediária. A geração de 2023 prevê ganhos de desempenho de até 50% em relação ao chip Snapdragon 7 Gen 1. Além disso, este é o primeiro componente da categoria intermediária com o poderoso núcleo Cortex-X da Arm –que alcança até 2,91 GHz. Entre as novidades apresentadas pela empresa, estão ganhos de performance na GPU e aumento da eficiência energética.

O anúncio do novo componente foi feito pela Qualcomm na última sexta-feira (17), durante um evento nos Estados Unidos. A empresa também promete experiência aprimorada no campo da Inteligência Artificial (IA). De acordo com a fabricante, novos aparelhos baseados no Snapdragon 7 Plus Gen 2 estarão disponíveis ainda neste mês de março.

Snapdragon 7 Plus Gen 2 promete melhor performance em jogos

A empresa enfatizou recursos do novo chip que devem agradar amantes de jogos. Marca presença, por exemplo, o VRS (sigla para “sombreamento de taxa variável"), que otimiza o poder do dispositivo para renderizar o conteúdo principal de foco na resolução total, enquanto o plano de fundo da cena é renderizado em resolução mais baixa. Com a otimização, a Qualcomm promete ganhos de velocidade.

Os saltos de desempenho de até 50% prometidos pela Qualcomm estão relacionados à presença do núcleo Cortex-X2 com clock de até 2,91 GHz, três núcleos Cortex-A710 com clock de 2,49 GHz e quatro núcleos Cortex-A510 com 1,8 GHz. Além disso, a empresa disse que os usuários podem esperar resultados de benchmark no Geekbench até 6% melhores se comparados aos dos concorrentes –uma clara referência ao Mediatek Dimensity 8100 e 8200.

Eficiência energética melhorada e maior poder de processamento de fotos

De acordo com a Qualcomm, o chip oferece 13% mais eficiência energética com o Snapdragon 7 Plus Gen 2. Isso porque o novo chipset é construído a partir de um processo de 4 nanômetros na fabricante TSMC. A primeira geração era fabricada também num processo de 4 nanômetros, mas da Samsung – que tem gasto de energia superior.

Na parte de câmera, o chip suporta catura de fotos de até 200 megapixels de resolução, fotografia dinâmica em pouca luz, além da captura de vídeos 4K com HDR escalonado. A tecnologia permite exposição tripla de duas câmeras simultâneas. Isso significa imagens mais claras em ambientes com iluminação menos favorável, mas o resultado final também vai depender da qualidade dos sensores presentes nos smartphones.

