Chamadas no iPhone vão ficar melhores; entenda a mudança

Apesar de ser uma característica inovadora para ligações feitas pela rede de telefonia, a ferramenta de isolamento de voz já é uma realidade em aplicativos de terceiros, como Skype e Zoom , e no app nativo FaceTime . Com a atualização, a gigante americana ampliará as possibilidades de comunicação sem ruído e reforçará a qualidade da chamada, independente do meio utilizado.

O recurso de isolamento de voz foi introduzido no iPhone com o anúncio do iOS 15, mas era limitado apenas a ligações feitas pela web (VoIP). A expansão de agora deve contar com os mesmos mecanismos usados no FaceTime para priorizar apenas a voz mais próxima do microfone e vedar ruídos mais distantes, ainda que sejam altos. O que não se pode esperar, no entanto, é que a ferramenta suavize barulhos da linha do interlocutor, principalmente se ele não contar com a mesma função.