ChatGPT-4: tudo o que você precisa saber sobre a nova versão do chatbot

A OpenAI anunciou na última semana o ChatGPT -4, a nova versão de seu chatbot com inteligência artificial (IA) . A nova tecnologia consegue agora gerar respostas mais completas e coesas, com mais semelhanças a um texto escrito por humanos. Outra novidade é a possibilidade de analisar imagens pelo chatbot, e não apenas textos. Segundo os desenvolvedores, o sucessor do ChatGPT 3.5 ainda tem probabilidade 40% maior de produzir respostas corretas, além de ser menos propenso a criar conteúdos preconceituosos ou ofensivos. Por enquanto, o GPT-4 só está disponível na versão paga, mas é possível utilizá-lo em plataformas parceiras e que contem com a API do chatbot.

Para utilizar o ChatGPT-4 no site da OpenAI, é preciso assinar o plano ChatGPT Plus, que custa $ 20 (cerca de R$ 104,80, na cotação atual). A seguir, veja tudo que se sabe até agora sobre a nova versão do chatbot.

Quais as diferenças do GPT-4 para o ChatGPT inicial?

A nova atualização do chatbot, em tese, é mais eficiente do que seu antecessor. De acordo com os desenvolvedores da OpenAI, ela é capaz de dar respostas mais completas e similares a textos de humanos. Além disso, a empresa afirma que há menos falhas no GPT-4 em relação à anterior - o que reduz, por exemplo, a quantidade de conteúdos considerados impróprios na plataforma.

Para alcançar esse resultado, a OpenAI afirma que passou seis meses treinando a ferramenta com os chamados “programas de testes adversários” e com o próprio ChatGPT. Apesar da melhoria, o sistema não é perfeito; por isso, ainda é importante conferir as informações em fontes confiáveis e estar atento a possíveis textos preconceituosos ou tendenciosos.

Uma das grandes novidades do GPT-4 é a possibilidade de inserir imagens no chatbot, que antes aceitava apenas texto. O recurso está disponível como uma prévia e permite que o usuário carregue imagens para que a IA as analise e crie textos relacionados ao seu conteúdo.

A nova versão do chatbot também tem um poder de processamento maior. O GPT-4 conta agora com limite de 32.768 tokens - o que, na prática, permite escrever até 64 mil caracteres. Assim, a inteligência artificial consegue manter interações mais longas, além de analisar conteúdos extensos e gerar textos maiores.

Por fim, o ChatGPT-4 supera seu antecessor no entendimento de idiomas, aprimorando cerca de 26 línguas. É claro que a sua maior capacidade de interação continua sendo em inglês - no idioma, ele tem 85,5% de precisão - mas, em línguas menos populares, como o Telugu, os resultados também foram animadores, com 71,4% de precisão.

Quem já pode acessar o GPT-4?

A principal forma de usar a nova versão do chatbot é por meio de uma assinatura do ChatGPT Plus, que atualmente custa US$ 20 (cerca de R$ 104,80 na cotação atual). Isso pode ser feito acessando o site “https://chat.openai.com/” (sem aspas) e fazendo login ou criando uma conta na plataforma. Em seguida, clique em “Upgrade to Plus” e em “Upgrade Plan”. Por fim, insira suas informações de pagamento e toque em “Assinar”.

Na nova versão do chatbot, desenvolvedores poderão acessar a ferramenta de API para fazer melhorias em seus aplicativos. Assim, uma forma indireta de acessar a tecnologia é por meio de plataformas que possuam o ChatGPT-4 integrado, como Bing, Duolingo, Khan Academy e Stripe.

Como usar o ChatGPT-4 grátis?

Uma das principais formas de usar a nova versão do ChatGPT de forma gratuita é por meio do mecanismo de pesquisa Bing no navegador Microsoft Edge. O sistema foi um dos primeiros a contar com uma versão personalizada do chatbot, que ajuda a tornar os resultados das pesquisas mais precisos. Para usar essa versão, basta acessar o site “https://www.bing.com/new” e clicar em “chat agora”.

Outra ferramenta conhecida que agora conta com a inteligência artificial é o aplicativo de aprendizagem de idiomas Duolingo. A empresa anunciou um plano pago chamado Duolingo Max, que agora permite treinar idiomas a partir de um bate-papo com um chatbot. O plano, contudo, ainda não está disponível no Brasil.

