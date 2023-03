ChatGPT da Siri? Apple testa novo modelo de IA na assistente, diz rumor

A Apple pode estar desenvolvendo um novo modelo de Inteligência Artificial "tipo ChatGPT " para a Siri , assistente virtual do iPhone ( iOS ), Mac , iPad e outros dispositivos. Segundo uma matéria publicada pelo The New York Times na última quarta-feira (15), a companhia estuda implementar uma série de atualizações à Siri, incluindo funções de IA generativa vistas em plataformas como o chatbot da OpenAI. Conforme relatado no portal, os engenheiros da empresa estariam trabalhando massivamente para testar as novidades - que incluiriam, por exemplo, a geração de linguagem e textos pela assistente.

As informações dadas pelo jornal têm base em uma conferência que a Apple fez com seus funcionários em fevereiro deste ano. O encontro foi dedicado a abordar os próximos passos da empresa em relação à Inteligência Artificial. Entretanto, ainda não há muitos detalhes sobre isso. A matéria também não especifica se já há algo definitivo sobre a tecnologia na companhia.

De acordo com os rumores publicados na quinta-feira (16) pelo Apple Insider, recursos desse tipo têm sido testados na Siri de uma versão do sistema operacional da Apple TV, o tvOS. A tecnologia, vista no beta do tvOS 16.4, foi apelidada de Siri Natural Language Generation e usa a linguagem de IA para, entre outras coisas, contar piadas aos usuários. A ideia é que ela permita à assistente responder a uma série de comandos mais robustos, expandindo as suas capacidades em um algoritmo que consiga gerar textos, áudios e outros formatos em respostas mais complexas.

Assim, seria possível fazer uma pergunta sobre, por exemplo, os melhores filmes sobre inteligência artificial para assistir em 2023, e ela conseguiria responder de maneira mais direta. Hoje, a Siri é muito criticada pelos usuários por dar respostas incompletas ou pouco úteis. Além disso, a assistente também pode ser considerada limitada em seus comandos - isto é, quando em comparação com outras tecnologias similares do mercado (veja um comparativo com o Google).

Os rumores surgem em um momento oportuno para pensar em uma reconfiguração da assistente virtual da Apple. Isso porque, desde o seu surgimento, a Siri tem um histórico de dificuldades de otimização, em um design que é considerado "pesado" pelos desenvolvedores e dificulta novidades na assistente. De acordo com o ex-engenheiro da Apple, John Buckley, as atualizações na Siri exigiam que todo o seu banco de dados fosse refeito, o que faz com que upgrades na assistente do iPhone levem mais tempo do que o esperado.

Falando de maneira prática, a longo prazo, essa característica fez com que a Siri perdesse a liderança na sua corrida das assistentes virtuais - principalmente após o surgimento de concorrentes mais otimizadas, como o Google Assistente e até o próprio ChatGPT da OpenAI, em um panorama mais recente. É por isso que o novo teste da assistente é relevante para o cenário.

Apesar do novo teste e da reunião para desenvolvimento de IA, de acordo com o The New York Times, tudo indica que a Apple provavelmente terá um desenvolvimento mais tardio do que seus concorrentes em relação à essa tecnologia. Não há, por enquanto, expectativa de ver esse modelo de IA já na Siri do iOS 17, nova versão do sistema operacional do iPhone e que tem lançamento previsto para setembro deste ano.

Vale lembrar que o Google anunciou, recentemente, que vai implementar o Bard no Workspace, bot de IA generativa que terá foco na criação de textos - como e-mails de venda, por exemplo. Já a Microsoft, outra concorrente direta da empresa da maçã, também já declarou que vai trazer funções parecidas ao Word e a outros programas. Ainda, a OpenAI, responsável pelo ChatGPT, anunciou a chegada da atualização, o GTP-4, além da parceria com empresas como Duolingo.