ChatGPT fora do ar? Usuários relatam instabilidade na plataforma

O ChatGPT está fora do ar nessa segunda-feira (20), apresentando o erro de sistema sobrecarregado. De acordo com alguns usuários do Twitter, o Chatbot da OpenAI abre, mas não permite o envio de mensagens e nem imagens. Ao que tudo indica, o problema é global, uma vez que a instabilidade acontece tanto na versão em português quanto em inglês da plataforma. De acordo com o site Downdetector, que identifica instabilidades em sites e aplicativos, pico de reclamações nas aconteceu às 13h57, quando houve mais de 3 mil relatos sobre o mau funcionamento.