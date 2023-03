Chelsea x Borussia Dortmund: onde assistir ao jogo da Champions League

Chelsea e Borussia Dortmund jogam, às 17h (horário de Brasília) desta terça-feira (7), a segunda partida válida pelas oitavas de final UEFA Champions League 2022/2023. O duelo acontece no estádio Stamford Bridge, em Londres, e conta com transmissão ao vivo pelo site do SBT, que pode ser acessado pelo PC ou em celulares Android e iPhone (iOS). No jogo de ida entre as equipes, o Borussia ganhou por um gol de diferença e tem vantagem do empate. Para acompanhar, não é necessário realizar cadastro. Confira, a seguir, como assistir a Chelsea e Borussia Dortmund pelas oitavas de final da Champions League ao vivo e online.