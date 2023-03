Cidade de Deus é baseado em fatos reais? Entenda história por trás do filme

O filme brasileiro Cidade de Deus ainda continua a surpreender o público mesmo após 21 anos de lançamento. O longa é um dos destaques da Netflix , ocupando uma posição no Top 10 Filmes da plataforma. Dirigido por Fernando Meirelles (O Jardineiro Fiel), o filme narra duas gerações de pobreza e violência na Cidade de Deus, favela do Rio de Janeiro. Aclamado até hoje pela crítica, o drama obteve quatro indicações ao Oscar em 2003, incluindo Melhor Filme Estrangeiro.

Muitos espectadores, no entanto, têm dúvida se Cidade de Deus é uma história verídica ou não. A trama é baseada em um romance homônimo escrito por Paulo Lins, que tem inspirações na realidade. A seguir, você confere mais informações sobre o enredo e os fatos verídicos mostrados em Cidade de Deus.

Relembre o enredo de Cidade de Deus

Na comunidade Cidade de Deus, durante os anos 1960 e 1970, vive o garoto Buscapé (Alexandre Rodrigues), um adolescente que tem o sonho de ser fotógrafo e sair da miséria onde vive. Na mesma região, o bando liderado pelos traficantes Zé Pequeno (Leandro Firmino) e Bené (Phellipe Haagensen) domina a venda de drogas.

Mas quando o rival Sandro Cenoura (Matheus Nachtergaele) tem ao seu lado Mané Galinha (Seu Jorge), um ex-fuzileiro que quer se vingar de Zé Pequeno, a disputa pelo domínio da comunidade fica cada vez mais acirrada.

A história por trás do filme

Publicado em 1997, o livro Cidade de Deus, do escritor carioca Paulo Lins, adapta como romance uma disputa real ocorrida no bairro da Zona Oeste do Rio durante os anos 1970. Lins narra de forma semi-autobiográfica sua infância no bairro, ao retratar personagens não apenas reais como representações de pessoas que conheceu. Como exemplo, o protagonista Buscapé é inspirado em um amigo do escritor que tinha o sonho de ser fotógrafo.

Os três principais criminosos retratados no filme, entretanto, são reais. Zé Pequeno, ou Dadinho, era o nome do criminoso José Eduardo Barreto Conceição. O chefe do tráfico em Cidade de Deus entrou em uma disputa bélica contra o ex-militar e também morador da comunidade Manoel Machado Rocha, conhecido por Mané Galinha. O motivo da rixa entre os dois começou com um sequestro seguido de estupro cometido por Pequeno contra a esposa de Galinha.

Nos créditos finais do filme, é mostrado uma entrevista exclusiva de Mané Galinha a repórteres da Rede Globo, onde o criminoso se recupera dos tiros que sofreu da gangue de Zé Pequeno. Ele alega que o rival é violento e assassina qualquer pessoa vinculada a Galinha. O filme, ficcional como o livro, altera momentos reais do conflito entre os dois. Outra alteração foi a locação, que se passa no bairro da Cidade Alta, e não na Cidade de Deus.

Repercussão do público e crítica

Cidade de Deus possui nota 8,6 no IMDb, sendo um dos filmes brasileiros de maior nota na plataforma. No portal Metacritic, o longa tem médias 79 entre a crítica e 8.8 entre o público. As aprovações no Rotten Tomatoes são de 91% entre a imprensa (com selo "Fresco") e 97% entre o público. Neste último agregador, o consenso da crítica foi que "Cidade de Deus oferece uma chocante e perturbadora - mas não menos competente - visão sobre a vida nas favelas do Rio de Janeiro".

