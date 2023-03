Código de barras: o que é, como funciona e para que servem os números

Ele é criado a partir de combinações numéricas ou alfanuméricas representadas pelas famosas listras nas etiquetas. Quer saber o que é código de barras e como funciona? Confira mais detalhes sobre essa famosa barra escura nas linhas abaixo.

Como funciona o código de barras

O princípio por trás dos códigos de barra é o mesmo da computação em geral: o código binário. Dessa forma, as listras representam uma sequência de zeros e um. O resultado é a descrição exata do produto graças a uma base de dados consultada pelo equipamento leitor, que pode ser um computador comum ou um smartphone.

Um código de barras é dividido em 95 partes de mesmo tamanho, sejam elas pretas ou brancas. Dessa maneira, o computador lê o código identificando quais colunas têm cor ou não, atribuindo números zero e um para as variações – zero para áreas de maior reflexão de luz (branco) e um para áreas de menor reflexão (preto), gerando um número de 95 dígitos.

Mas é o padrão atribuído à sequência que realmente dá sentido a tudo. O número é dividido em 15 seções, em que três são os limites laterais e o centro do código. As 12 seções restantes, com sete dígitos cada, são agrupadas em duas partes, uma à esquerda e outra à direita. Fazendo isso, a máquina entende, por exemplo, quando o código está virado de cabeça para baixo.

Como ler o código de barras?

O primeiro número do lado esquerdo sempre será ímpar, e do direito sempre par. Assim, ao ler da esquerda para a direita, o computador pode inverter a ordem antes de processar o código de barra e enviar a informação gráfica para a tela – nome, fabricante e descrição do produto. Cada item é lido a partir dos códigos binários nas listras.

De lá, a máquina consegue entender o tipo de código de barras utilizado (normal, itens pesados, remédios e cupons), o número do fabricante e o código do produto. Além disso, o código de barras conta com um dígito de verificação que o computador usa para validar o scan – para entendê-lo, é preciso falar um pouco da matemática usada no mecanismo.

Ao final da leitura, o computador captura os números presentes no rodapé do código de barras e faz um cálculo para saber se tudo correu bem. O resultado é comparado ao dígito de verificação: se for igual, a informação é enviada à tela; se for diferente, o cálculo é refeito ou um código de erro é exibido.

Possivelmente, após essa explicação, você nunca mais vai olhar para essas sequências da mesma forma, principalmente se considerar que um leitor de códigos de barras, como os usados no supermercados, leem e disponibilizam a informação para o usuário em uma fração de segundo.

