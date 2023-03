Como antecipar o saque aniversário do FGTS pelo banco Digio

O saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ( FGTS ) pode ser antecipado pelo banco digital Digio , disponível para Android e iPhone ( iOS ). O crédito pode ser acessado por todos os usuários que tenham direito ao dinheiro e sejam correntistas do app, mesmo que negativados. Com a modalidade de empréstimo, os usuários maiores de dezoito anos que tiverem disponível o saldo mínimo de R$ 400 no fundo de garantia podem realizar a aquisição do crédito e obter o dinheiro na conta em até um dia útil após a solicitação ter sido aprovada. Vale lembrar que, por ser uma antecipação em forma de empréstimo, há juros de até 1,99% ao mês.

Ainda, é importante lembrar que, caso você opte pelo saque aniversário, em caso de demissão, você terá direito somente ao saque da multa rescisória. Além disso, é preciso antes solicitar adesão à modalidade (veja como aqui).

É possível ainda antecipar sete anos do saque aniversário pelo app, e o depósito do valor na conta bancária escolhida pelo cliente. A antecipação é um tipo de empréstimo que adianta parcelas do saque anual do benefício, e é útil para quem deseja ter acesso ao dinheiro antes do mês estipulado para o seu aniversário. É importante reforçar que as parcelas do empréstimo são debitadas de forma anual e automática da conta do FGTS.

Para solicitar antecipação do saque aniversário do FGTS, é simples: primeiro, é preciso ir até o site do Digio, logar com a sua conta e, então, tocar no botão de contratação do empréstimo. Em seguida, abra o aplicativo do FGTS e toque em “Autorizar bancos a consultarem meu FGTS”, disponível na tela inicial do app. Por lá, vá na opção “Empréstimo Saque-Aniversário” e insira o nome “Banco Digio S.A”.

Ao confirmar a operação, será necessário enviar alguns documentos na tela da assistente virtual do banco digital. Após a solicitação ser concluída e a proposta ter sido enviada para análise, o usuário deverá receber um e-mail com as informações sobre o seu empréstimo.

